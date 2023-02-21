«У меня качественные ткани и высокий уровень портного мастерства, я в Эстонии учился на портного. Я понимаю, что те дизайны которые я делаю - это моя ниша». Дизайнер и стилист Ньяоно откровенно пообщался с журналистом портала Limon и рассказал о своей самоидентификации, отношениях с родителями, а также поделился планами на будущее.
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Гендерно-нейтральный дизайнер из Таллинна: «Я орал на них матом и уже полез в драку»
Гендерно-нейтральный дизайнер из Таллинна: «Я орал на них матом и уже полез в драку»
Ньяоно приехал в редакцию Postimees на интервью с двумя огромными чемоданами, и как оказалось, не для демонстрации своих моделей и образов. Дизайнер и стилист сразу после нашего общения отправился на Неделю моды в Париж.
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