Гендерно-нейтральный дизайнер из Таллинна: «Я орал на них матом и уже полез в драку»

«У меня качественные ткани и высокий уровень портного мастерства, я в Эстонии учился на портного. Я понимаю, что те дизайны которые я делаю - это моя ниша». Дизайнер и стилист Ньяоно откровенно пообщался с журналистом портала Limon и рассказал о своей самоидентификации, отношениях с родителями, а также поделился планами на будущее.