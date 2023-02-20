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А вы знали? 20 самых романтических фраз на эстонском, которые сведут вашего партнера с ума

Limon.ee
А вы знали? 20 самых романтических фраз на эстонском, которые сведут вашего партнера с ума
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Любовь, снимок иллюстративный
Любовь, снимок иллюстративный Фото: G-Stock Studio/Shutterstock

Несмотря на то, что День святого Валентина уже прошел, никогда не поздно выучить или вспомнить новые выражения на эстонском языке, чтобы порадовать свою вторую половинку. Запоминайте и используйте! 

Если у вас парень, девушка, муж или жена говорят на эстонском, несомненно, наступит момент, когда вы захотите выразить свою любовь и привязанность к ним на их родном языке.

Найти нужные слова не так-то просто - автор этого материала с сайта Estonianworld сам долгое время искал подходящий список фраз, которым теперь любезно делится с читателями. 

1. Ты мне очень нравишься – Sa meeldid mulle väga

2. У тебя очень красивая улыбка – Sul on väga ilus naeratus

3. У тебя красивые глаза – Sul on ilusad silmad

4. Ты красивая – Sa oled ilus

5. Ты выглядишь просто потрясающе! – Sa näed väga hea välja!

6. Мне с тобой очень здорово – Sinuga on alati nii tore

7. Ты очень дорог мне – Sa oled mulle väga kallis

8. Ты делаешь меня счастливым – Sa teed mind väga õnnelikuks

9. Мое сердце наполняется любовью рядом с тобой – Sa täidad mu südame rõõmuga

10. Ты - номер один для меня – Sa oled mulle ainus ja õige

11. Я люблю тебя с каждым днем больше и больше – Ma armastan sind iga päevaga üha rohkem

12. Ты для меняя главнее всех на свете – Sa oled mulle kõige tähtsam

13. Я люблю тебя от всего сердца – Armastan sind kogu südamest

14.Ты мое солнце, звезды и луна – Sa oled mu päike, tähed ja kuu

15. Думаю о тебе и днем, и ночью – Unistan sinust nii päeval kui ööl

16. Я скучаю по тебе – Ma igatsen sind

17. Я по уши в тебя влюблен – Olen sinusse pööraselt armunud

18. Я не могу жить без тебя – Ma ei suuda sinuta elada

19. Я люблю тебя – Ma armastan sind

20. Выходи за меня замуж?! – Kas sa abielluksid minuga?

А вы знали эти выражения? 

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