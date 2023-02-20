В Британии проходит кинопремия BAFTA. На красной дорожке уже появились звезды известных всем фильмов и сериалов, но все внимание приковали к себе принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Ничто человеческое не чуждо: Кейт Миддлтон на красной дорожке шлепнула мужа по попке
Ничто человеческое не чуждо: Кейт Миддлтон на красной дорожке шлепнула мужа по попке
Наряд Кейт стал самым обсуждаемым за сегодняшний вечер. Так, многих шокировало, что, оказывается, 41-летняя герцогиня пришла на престижную премию в старом платье.
В творении Alexander McQueen она уже появлялась на BAFTA в 2019 году. Дизайнеры «освежили» его, убрав цветок из декора и добавив струящуюся с плеча ткань. Однако в этот раз избранница Уильяма выбрала не роскошные украшения, а серьги из бюджетного масс-маркета Zara.
Бижутерия обошлась ей всего лишь в 17 фунтов. Кто-то не оценил и аксессуар Миддлтон в виде черных перчаток, которые, по их мнению, не вписываются в общую стилистику наряда.
Однако, игривое настроение Кейт оценили все. Прямой на красной дорожке принцесса Уэльская шлепнула своего супруга по попе.