Ничто человеческое не чуждо: Кейт Миддлтон на красной дорожке шлепнула мужа по попке

Наряд Кейт стал самым обсуждаемым за сегодняшний вечер. Так, многих шокировало, что, оказывается, 41-летняя герцогиня пришла на престижную премию в старом платье.

В творении Alexander McQueen она уже появлялась на BAFTA в 2019 году. Дизайнеры «освежили» его, убрав цветок из декора и добавив струящуюся с плеча ткань. Однако в этот раз избранница Уильяма выбрала не роскошные украшения, а серьги из бюджетного масс-маркета Zara.

Бижутерия обошлась ей всего лишь в 17 фунтов. Кто-то не оценил и аксессуар Миддлтон в виде черных перчаток, которые, по их мнению, не вписываются в общую стилистику наряда.