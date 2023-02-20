В Корее создали искусственный интеллект, чтоб разговаривать по видеосвязи с умершими родственниками. За семь часов ИИ изучит вас и ваши привычки, пока интервьюер задаёт вам личные вопросы. За это время получится ваша цифровая копия, которая будет жить вечно.
«Поговори со мною, мама!»: в Корее написали приложение для общения с умершими родственниками
На что готов пойти человек, чтобы пообщаться с умершим родственником или другом, если вдруг появится такая возможность? Вопрос не риторический, поскольку возможность есть. Южнокорейская компания DeepBrain представила на выставке новинок электроники CES 2023 свою разработку. При этом сами разработчики назвали свое «творение» спорным. И на то есть причина. Дело в том, что программа позволяет создать цифрового клона умершего человека, которым может пообщаться с близкими по видеочату.
В то же время в компании убеждены, что данное приложение, которое назвали Re'memory, будет востребовано. Как заявил менеджер по развитию DeepBrain Джозеф Мерфи, некоторым людям нравится «жить вечно», благодаря такой технологии, пишет Блокнот.
«Re'memory лучше всего подходит для людей с неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, которые могут провести несколько часов перед камерой, чтобы программа могла изучить их манеру поведения и собрать голосовые данные».
Также авторы проекта предлагают привезти в студию дневники, фото-и видефайлы, которые помогут создать полный образ умирающего для цифрового клона. И тот сможет разговаривать с собеседником совсем как живой.
Создание цифрового клона обойдется от 10 до 20 тыс. фунтов. Каждый сеанс общения - еще в 1 тыс. фунтов.
Чуть более двух лет назад на телевидении Южной Кореи вышел специальный выпуск программы. В нем женщине по имени Джан Джи-Сун дали «увидеться» и «пообщаться» умершей от болезни дочери по имени Найон в виртуальной реальности. Девочка умерла в 7 лет в 2016 году от лейкемии. Для матери это стало тяжелым ударом, и все четыре года она никак не хотела мириться с потерей дочери.
Джан Джи-Сун сделал тату с именем дочери, поместила прах девочки в кулон, которые носила, не снимая. Команда документалистов почти год «создавали» девочку в виртуальной реальности: голос, мимику, парк, где она любила гулять с родителями. На видео, которое разместил портал «ЯП» ведется следующий диалог.
Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?
Джан Джи-Сун: Я думала, думала о тебе все эти годы.
Найон: Я очень скучала по тебе, мамочка.
Джан Джи-Сун: И я скучала по тебе.
Позже мать напишет в соцсетях свою реакцию на эту встречу: «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала». Хотя многие пользователи Интернета считают ненормальным такое общение. Они убеждены, что такой эксперимент только ухудшит психическое состояние бедняжки и что правильнее было бы обратиться к профессиональным психологам, чем заниматься подобным «самолечением».