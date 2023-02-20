«Поговори со мною, мама!»: в Корее написали приложение для общения с умершими родственниками

На что готов пойти человек, чтобы пообщаться с умершим родственником или другом, если вдруг появится такая возможность? Вопрос не риторический, поскольку возможность есть. Южнокорейская компания DeepBrain представила на выставке новинок электроники CES 2023 свою разработку. При этом сами разработчики назвали свое «творение» спорным. И на то есть причина. Дело в том, что программа позволяет создать цифрового клона умершего человека, которым может пообщаться с близкими по видеочату.

В то же время в компании убеждены, что данное приложение, которое назвали Re'memory, будет востребовано. Как заявил менеджер по развитию DeepBrain Джозеф Мерфи, некоторым людям нравится «жить вечно», благодаря такой технологии, пишет Блокнот.

«Re'memory лучше всего подходит для людей с неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, которые могут провести несколько часов перед камерой, чтобы программа могла изучить их манеру поведения и собрать голосовые данные».

Также авторы проекта предлагают привезти в студию дневники, фото-и видефайлы, которые помогут создать полный образ умирающего для цифрового клона. И тот сможет разговаривать с собеседником совсем как живой.

Создание цифрового клона обойдется от 10 до 20 тыс. фунтов. Каждый сеанс общения - еще в 1 тыс. фунтов.