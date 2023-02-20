Кирилл, житель Мяэтагузе в Ида-Вирумаа, поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой двое неизвестных мужчин проникают на территорию его бизнеса. «Будьте осторожны!» – предупреждает он других. Полиция утверждает, что мужчины планировали украсть топливо.
ВИДЕО ⟩ Забрался на дерево, чтобы спрятаться: полиция задержала в Ида-Вирумаа мужчин, которые хотели украсть 700 литров топлива
Кирилл поделился в социальных сетях видеороликом о мужчинах, которые проникли на его территорию в пятницу вечером. «Будьте осторожны!» написал он под видео, предупреждая других.
В пятницу после полуночи, в 00:39, двое неизвестных мужчин проникли на территорию предприятия Кирилла в Мяэтагузе. На записи с камеры видно, что мужчины несли лестницу.
«На следующую ночь полиция арестовала мужчин в Кийкле», – сказал Кирилл корреспонденту Elu24. «Они уже в тюрьме. Один из мужчин работает таксистом в Йыхви», – сказал Кирилл.
Полиция: мужчины планировали украсть топливо
По словам представителя PPA, поздно вечером в 22:40 17 февраля они получили сообщение о том, что двое незнакомцев проникли на территорию компании в деревне Киикла, уезда Ида-Виру, вероятно, украв топливо.
«Внимательные люди, живущие в этом районе, сначала сообщили о подозрительной активности владельцу предприятия, который выехал на место, чтобы проверить ситуацию, и сразу же сообщил в центр экстренной помощи», - сказала Маарья Яани, руководитель процессуальной группы Йыхвиского отделения полиции.
На место происшествия выехало несколько полицейских патрулей. Один мужчина был задержан на месте происшествия, и в этом полиции очень помог владелец бизнеса. Второй мужчина, однако, скрылся в лесу неподалеку, и для его поиска были вызваны кинологи с собакой, и через некоторое время мужчина, который забрался на дерево в лесу, чтобы спрятаться, был найден. Полиция арестовала обоих 56-летних мужчин по подозрению в преступлении. «Похвально, что жители этого района быстро сообщили о подозрительной активности», - сказал полицейский.
Мужчинам удалось выкачать более 700 литров дизельного топлива из топливных баков на территории предприятия, чтобы украсть его. По словам Маарьи Яани, у полиции есть основания подозревать обоих мужчин в нескольких других кражах топлива в Ида и Ляэне-Вирумаа. «У нас есть основания полагать, что эти мужчины действовали в Вирумаа систематически с сентября прошлого года и совершили еще несколько краж топлива, но все детали мы выясним в ходе уголовного разбирательства», - добавила Яани.
Оба задержанных по подозрению мужчины совершили и другие преступления. Сегодня прокуратура района Виру потребовала заключить мужчин под стражу, так как, по мнению прокуратуры, они могут продолжать совершать преступления, находясь на свободе. «Поскольку, по предварительной информации, мужчины подозреваются в совершении преступлений в течение длительного периода времени, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об их аресте, чтобы предотвратить дальнейшие кражи топлива. Суд уезда Виру сегодня удовлетворил просьбу прокуратуры и заключил мужчин под стражу на срок до двух месяцев», - сказала прокурор Ану Толук.