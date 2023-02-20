ВИДЕО ⟩ Забрался на дерево, чтобы спрятаться: полиция задержала в Ида-Вирумаа мужчин, которые хотели украсть 700 литров топлива

Кирилл поделился в социальных сетях видеороликом о мужчинах, которые проникли на его территорию в пятницу вечером. «Будьте осторожны!» написал он под видео, предупреждая других.

В пятницу после полуночи, в 00:39, двое неизвестных мужчин проникли на территорию предприятия Кирилла в Мяэтагузе. На записи с камеры видно, что мужчины несли лестницу.

«На следующую ночь полиция арестовала мужчин в Кийкле», – сказал Кирилл корреспонденту Elu24. «Они уже в тюрьме. Один из мужчин работает таксистом в Йыхви», – сказал Кирилл.

Полиция: мужчины планировали украсть топливо

По словам представителя PPA, поздно вечером в 22:40 17 февраля они получили сообщение о том, что двое незнакомцев проникли на территорию компании в деревне Киикла, уезда Ида-Виру, вероятно, украв топливо.

«Внимательные люди, живущие в этом районе, сначала сообщили о подозрительной активности владельцу предприятия, который выехал на место, чтобы проверить ситуацию, и сразу же сообщил в центр экстренной помощи», - сказала Маарья Яани, руководитель процессуальной группы Йыхвиского отделения полиции.