Традиционно в день Луки хозяйки подавали к столу пироги с луком. Несколько пирожков клали на пороге дома – в качестве угощения для умерших родственников. Часть выпечки также непременно следовало раздать нуждающимся – это сулило семье счастье и благополучие.
Народные приметы на 20 февраля: почему в понедельник нельзя пить чай и ходить по магазинам
Народные приметы на 20 февраля: почему в понедельник нельзя пить чай и ходить по магазинам
Что нельзя делать 20 февраля?
- В день Луки категорически запрещено выяснять отношения и ссориться. По приметам, любые негативные действия, которые совершит человек в этот день, обернуться для него большими неприятностями
- Не подходит этот день для свадьбы, а также для того, чтобы делать предложение руки и сердца – в противном случае семейная жизнь будет очень трудной
- Запрещалось в день Луки пить много чая. Несмотря на то, что к этому напитку относились с большим уважением, именно 20 февраля, по приметам, он мог отнять здоровье у человека
- Откажитесь от покупок, особенно дорогостоящих. Они не принесут радости, и в будущем вам придется жалеть о потраченных средствах.
Приметы погоды на 20 февраля:
- Ясное небо в день Луки – к потеплению
- Алый закат 20 февраля сулит холодное лето
- Оттепель пришла – лето выдастся жарким.
Именины 20 февраля отмечают:
- Петр, Александр, Алексей.