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Народные приметы на 20 февраля: почему в понедельник нельзя пить чай и ходить по магазинам

Limon.ee
Народные приметы на 20 февраля: почему в понедельник нельзя пить чай и ходить по магазинам
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Зима. Фото иллюстративное.
Зима. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Традиционно в день Луки хозяйки подавали к столу пироги с луком. Несколько пирожков клали на пороге дома – в качестве угощения для умерших родственников. Часть выпечки также непременно следовало раздать нуждающимся – это сулило семье счастье и благополучие.

Что нельзя делать 20 февраля?

  • В день Луки категорически запрещено выяснять отношения и ссориться. По приметам, любые негативные действия, которые совершит человек в этот день, обернуться для него большими неприятностями
  • Не подходит этот день для свадьбы, а также для того, чтобы делать предложение руки и сердца – в противном случае семейная жизнь будет очень трудной
  • Запрещалось в день Луки пить много чая. Несмотря на то, что к этому напитку относились с большим уважением, именно 20 февраля, по приметам, он мог отнять здоровье у человека
  • Откажитесь от покупок, особенно дорогостоящих. Они не принесут радости, и в будущем вам придется жалеть о потраченных средствах.

Приметы погоды на 20 февраля:

  • Ясное небо в день Луки – к потеплению
  • Алый закат 20 февраля сулит холодное лето
  • Оттепель пришла – лето выдастся жарким.

Именины 20 февраля отмечают:

  • Петр, Александр, Алексей.
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