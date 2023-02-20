Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

У наших предков много примет было связано с деньгами. Однако до нашего времени широко известными остались не все. Например, многие знают, что стоит бросить монетку в фонтан в городе, который вам понравился – чтобы потом вернуться в него еще. Но уже не все помнят, зачем класть монеты под порог.

С помощью различных ритуалов с деньгами можно привлечь достаток в свой дом и улучшить свое финансовое положение. Но для этого нужно правильно выполнять эти ритуалы.

Однако есть много предостережений относительно денег – как не следует с ними себя вести, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Но об этом мы поговорим позже. Сначала давайте разберемся, как правильно положить монетку под коврик, чтобы дома всегда водились деньги.

Издавна монетку клали под ковер у порога для того, чтобы таким образом избавиться от оттока денег из дома и предотвратить финансовые потери. Этот ритуал будет хранить ваши деньги дома и настроит энергетику на позитивный лад, чтобы финансы лишь приумножались.

Перед тем, как начать ритуал, нужно хорошо убрать в коридоре, помыть пол, а потом положить под коврик несколько монет.