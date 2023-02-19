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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец в Финляндии: здесь тоже метет, но дороги чистые и ухоженные

Трийн Роос
Эстонец в Финляндии: здесь тоже метет, но дороги чистые и ухоженные
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Тротуар в Хельсинки.
Тротуар в Хельсинки. Фото: Erakogu

«Погода в Хельсинки ветреная, но дороги ухоженные и чистые», – написал Стэн, находящийся в Финляндии, в редакцию Elu24 и поделился фотографиями дорожных условий на другой стороне залива.

«Дорожные условия примерно в трех километрах от центра Хельсинки такие, как вы можете видеть на фотографиях. Совершенно нормально», – сказал Стэн. «Здесь метет, как и в Эстонии, но с дорогами все в порядке», – добавил он и поделился снимками с редакцией.

Дороги в Хельсинки.
Дороги в Хельсинки. Фото: Erakogu

«Дороги довольно чистые, но надо признать, что на тротуарах есть немного грязи. Автомагистрали находятся в идеальном состоянии, автомобили двигаются с нормальной скоростью, и на данный момент движение совершенно обычное», – заявил Стэн. 

Дороги в Хельсинки.
Дороги в Хельсинки. Фото: Erakogu
Состояние дорог в Хельсинки.
Состояние дорог в Хельсинки. Фото: Erakogu
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