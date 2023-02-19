ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец в Финляндии: здесь тоже метет, но дороги чистые и ухоженные

«Дорожные условия примерно в трех километрах от центра Хельсинки такие, как вы можете видеть на фотографиях. Совершенно нормально», – сказал Стэн. «Здесь метет, как и в Эстонии, но с дорогами все в порядке», – добавил он и поделился снимками с редакцией.