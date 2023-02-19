ИНСТРУМЕНТОВ ПОЧТИ НА 50 000 ЕВРО ⟩ Житель Эстонии, воровавший на стройплощадках: было время поразмышлять о жизни

Харьюский уездный суд приговорил Сандера Кадарика, обвиняемого в крупных кражах инструментов, к реальному тюремному заключению, и он должен провести шесть месяцев за решеткой. «Я сожалею о содеянном», – признал Кадарик вину на судебном заседании и пообещал возместить ущерб пострадавшим при первой возможности, пишет Elu24.
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Пыхьяская окружная прокуратура обвинила 32-летнего Сандера Кадарика в систематических кражах в Таллинне и Харьюмаа, большинство из которых совершались путем взлома. По словам прокурора Лауры Лийзы Мёльдер, Кадарик, который прошлым летом воровал инструменты и оборудование из строительных контейнеров, нанес ущерб 18 пострадавшим. По уголовному делу возбуждено 14 гражданских исков, по которым Кадарику должен выплатить более 46 000 евро.