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ИНСТРУМЕНТОВ ПОЧТИ НА 50 000 ЕВРО ⟩ Житель Эстонии, воровавший на стройплощадках: было время поразмышлять о жизни

Анналийза Кёсс
Житель Эстонии, воровавший на стройплощадках: было время поразмышлять о жизни
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Фото: Arvo Meeks / Valgamaalane / Scanpix

Харьюский уездный суд приговорил Сандера Кадарика, обвиняемого в крупных кражах инструментов, к реальному тюремному заключению, и он должен провести шесть месяцев за решеткой. «Я сожалею о содеянном», – признал Кадарик вину на судебном заседании и пообещал возместить ущерб пострадавшим при первой возможности, пишет Elu24.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила 32-летнего Сандера Кадарика в систематических кражах в Таллинне и Харьюмаа, большинство из которых совершались путем взлома. По словам прокурора Лауры Лийзы Мёльдер, Кадарик, который прошлым летом воровал инструменты и оборудование из строительных контейнеров, нанес ущерб 18 пострадавшим. По уголовному делу возбуждено 14 гражданских исков, по которым Кадарику должен выплатить более 46 000 евро.

Кадарик заявил на слушаниях в Харьюском уездном суде 10 февраля, что обвинение ему понятно. «Я признаю себя виновным и сожалею о содеянном», – сказал он, объясняя, что совершал кражы из-за необходимости содержать свою семью.

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