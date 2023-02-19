ВИДЕО ⟩ Такого зайца контролерам не поймать: физическая подготовка этого эстонского парня удивит даже олимпийских чемпионов

На видео запечатлен молодой человек, который резко выбежал из общественного транспорта, как только открылись двери на очередной остановке, а побежал по направлению движения трамвая.

Судя по тому, что молодые люди, оставшиеся в трамвае, говорят: «Эрик бежит!», можно предположить, что, возможно, бегун поспорил с друзьями и поэтому побежал от остановки Volta до остановки Krulli 350 метров всего чуть больше, чем за минуту.

«Парень выбежал из трамвая, чтобы добежать до следующей остановки и запрыгнуть обратно в транспорт», – говорится в описании к видео.

Смеющиеся мужчины на видео говорят: «он не успеет».

Автор видео вел съемку до следующей остановки, когда молодой человек забежал обратно в трамвай.