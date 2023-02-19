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ВИДЕО ⟩ Такого зайца контролерам не поймать: физическая подготовка этого эстонского парня удивит даже олимпийских чемпионов

Limon.ee
Такого зайца контролерам не поймать: физическая подготовка этого эстонского парня удивит даже олимпийских чемпионов
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Таллиннский трамвай. Фото иллюстративное.
Таллиннский трамвай. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Facebook появилось видео, на котором снята ситуация, произошедшая в столичном трамвае номер 2, ехавшем по направлению в Копли.

На видео запечатлен молодой человек, который резко выбежал из общественного транспорта, как только открылись двери на очередной остановке, а побежал по направлению движения трамвая.

Судя по тому, что молодые люди, оставшиеся в трамвае, говорят: «Эрик бежит!», можно предположить, что, возможно, бегун поспорил с друзьями и поэтому побежал от остановки Volta до остановки Krulli 350 метров всего чуть больше, чем за минуту.

«Парень выбежал из трамвая, чтобы добежать до следующей остановки и запрыгнуть обратно в транспорт», – говорится в описании к видео.

Смеющиеся мужчины на видео говорят: «он не успеет».

Автор видео вел съемку до следующей остановки, когда молодой человек забежал обратно в трамвай.

В комментариях многие восхищаются физической подготовкой молодого человека, а один заметил: «Он только что посмотрел "Форест Гамп". Беги, Форест, беги!»

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