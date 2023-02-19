Связь между потреблением яиц и здоровьем была предметом споров в течение многих лет. Однако наука о питании не стоит на месте, и ученые выяснили, что этот продукт может прекрасно вписаться в здоровый рацион, пишет Wday.
Что происходит с организмом, когда вы едите по два яйца в день
У яиц очень богатая палитра питательных веществ. Средняя порция из двух яиц содержит:
- 50% суточной потребности в фолиевой кислоте;
- 25% – в рибофлавине (витамине B2);
- 40% – в селене.
Яйца также содержат витамины A, E, B5, B12, железо, йод и фосфор.
Достаточное потребление белка в рационе – важнейший элемент на пути к стройности. Яичный белок считается идеальным (полноценным) животным белком. А животные белки имеют более высокую усвояемость и лучший профиль незаменимых аминокислот, чем растительные.
Преимущество еще и в том, что яйца широко доступны, их производство оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими источниками животного белка.
Яйца также богаты жирами, которые помогают усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E и K, необходимых для здоровья.
Однако многие до сих пор опасаются, что частое потребление яиц может отрицательно влиять на липиды крови из-за высокого уровня холестерина, который теоретически может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако современные исследования показали, что пищевой холестерин мало влияет на липиды крови.
Если есть проблемы со здоровьем, хронические заболевания, требующие коррекции питания, то лучше консультироваться с врачом. Врач-диетолог поможет выстроить сбалансированный рацион, учитывая необходимые ограничения.
Можно ли есть яйца каждый день?
Скорее да, чем нет. Большинству здоровых людей 2 яйца в день не навредят. Важно то, что ежедневное потребление яиц и их влияние на фигуру и здоровье зависит от основного рациона и от того, насколько ваше питание разнообразно.
Яйца достаточно калорийны (1 сырое яйцо – 70-95 ккал), поэтому хорошо бы понимать, сколько примерно калорий вам нужно потреблять. Возможно, вам надо сократить количество жирных продуктов, освободить место для овощей, фруктов, цельнозерновых круп, других источников белка. Помимо яиц ценный белок можно получать из рыбы, мяса, кисломолочных продуктов, источников растительного белка, ведь они тоже несут немало пользы. Следите за размером порций, пробуйте новые рецепты и будьте более активны.