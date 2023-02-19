Главные конкуренты эстонского нацотбора на Евровидение рокеры Bedwetters и красавчик OLLIE выпустили совместный хит

«Наши взгляды впервые встретились в коридоре здания ERR, и в воздухе сразу почувствовалось напряжение», – прокомментировал ситуацию солист Bedwetters Йоосеп Ярвесаар. «Это был волшебный момент, когда мы обрели внутреннюю силу и приблизились друг к другу, пока поры на коже лица не стали такими же четкими, как кратеры на Луне в самом мощном телескопе безоблачной северной ночью», – продолжил Ярвесаар, описав историю рождения совместного сингла Death Row.

OLLIE со своей стороны добавил, что хватит ненавидеть друг друга. «Мы заглянули друг другу в душу и поняли, что все это должно было произойти. Пора дать волю любви к музыке!»