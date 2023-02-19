Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян подтвердила, что ждет ребенка

Слухи о ее беременности гуляют по Сети уже несколько месяцев, однако звездная пара их ранее не комментировала. В свой 27-й день рождения Зепюр все же решила перестать хранить секрет и опубликовала в соцсетях видео, в котором она задувает свечку в вязаном белом платье, облегающем ее округлившийся живот.

«Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», – подписала она публикацию, под которой уже набралось множество комментариев с поздравлениями от коллег и поклонников.

Напомним, что Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Вскоре их заподозрили в романе, поскольку пара часто делилась фотографиями из совместного отпуска на Мальдивах. Поначалу многие подозревали, что знаменитости на самом деле не встречается, а лишь привлекают к себе внимание, однако вскоре Павел и Зепюр сыграли свадьбу. Осенью они дали совместное интервью, в котором среди прочего рассказали о желании иметь общих детей.