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Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян подтвердила, что ждет ребенка

Limon.ee
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян подтвердила, что ждет ребенка
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Актриса Зепюр Брутян, которая в августе прошлого года вышла замуж за звезду сериала «Мажор» Павла Прилучного, подтвердила, что ждет ребенка, пишет Сплетник.

Слухи о ее беременности гуляют по Сети уже несколько месяцев, однако звездная пара их ранее не комментировала. В свой 27-й день рождения Зепюр все же решила перестать хранить секрет и опубликовала в соцсетях видео, в котором она задувает свечку в вязаном белом платье, облегающем ее округлившийся живот.

«Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», – подписала она публикацию, под которой уже набралось множество комментариев с поздравлениями от коллег и поклонников.

Напомним, что Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Вскоре их заподозрили в романе, поскольку пара часто делилась фотографиями из совместного отпуска на Мальдивах. Поначалу многие подозревали, что знаменитости на самом деле не встречается, а лишь привлекают к себе внимание, однако вскоре Павел и Зепюр сыграли свадьбу. Осенью они дали совместное интервью, в котором среди прочего рассказали о желании иметь общих детей.

Напомним, что у Павла Прилучного уже есть сын Тимофей и дочь Мия от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Они часто проводят время с Зепюр, которая им сразу понравилась. По словам Павла, его дети воспринимают Брутян как «старшую сестру».

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