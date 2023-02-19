ГОРЯЧО ⟩ Нельзя забывать традиции! Эстонская бизнес-леди снова показала все прелести в ванне, наполненной лепестками роз

Это далеко не первый случай, когда Ласс наслаждалась ванной, наполненной лепестками роз. В прошлом году она уже радовала своих подписчиков подобным фото. «Простая ромашка в поле роз», – написала она тогда под снимком, на котором лежит в ванне, наполненной красными лепестками роз.

В прошлом Ласс также делилась видеороликом, снятым прямо из ванны. В День святого Валентина в прошлом году звезда социальных сетей опубликовала видео, на котором она принимает ванну при свечах и покрывает свое тело лепестками роз.

В сентябре прошлого года Ласс, проживающая в Сингапуре, заявила в программе Roaldi retked, что удалилась из эстонских соцсетей. «Я еще не собираюсь стареть. Это займет некоторое время. Но что мне дают эстонские соцсети – все сделано, сделано хорошо, и это было прекрасное время. Жизнь пошла своим чередом, и теперь у меня есть другие, более крупные увлечения, охотничьи угодья и пруд стали больше», – сказала Ласс, которая занимается недвижимостью в Сингапуре.