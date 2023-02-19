«Потом я тоже танцевала»: 37-летняя премьер Финляндии прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием

«Во-первых, я очень рада, что мы живем в странах, где руководители меняются. Это уже большое благо», – сказала Марин, прежде чем ответить на вопрос.

«Да, это хорошо. Но я хочу вас спросить, почему вам надо было извиняться за то, что вы там танцевали, проявили какие-то человеческие качества?» – продолжила ведущая, подразумевая скандал, который разгорелся летом 2022 года после того, как в сеть слили видео с участием танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии.

«Потом я тоже танцевала», – под аплодисменты заявила Марин.

Она также подчеркнула, что если говорить о равенстве мужчин и женщин в правительстве Финляндии, то реальным примером этого является бывший министр обороны страны, который ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком.

«Это признание того, что воспитывать ребенка – обязанность не только женщины, но и мужчины. Это проявление реального равенства», – подытожила она.

Напомним, финский таблоид Iltalehti 18 августа 2022 года опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.

Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.

После публикации видео Марин сдала тест на наркотики. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла. 23 августа выяснилось, что результат теста отрицательный.

Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.