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Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» госпитализировали с пневмонией

Limon.ee
Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» госпитализировали с пневмонией
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Ричард Гир.
Ричард Гир. Фото: MIKE BLAKE

Американского актёра Ричарда Гира (73), известного по ролям в фильмах «Красотка» и «Хатико», госпитализировали с пневмонией в Мексике. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на источники, пишет Лайф.

Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.

«Всё стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», – говорится в сообщении источника.

Гиру оказывали медпомощь всю ночь после госпитализации. В результате ему прописали антибиотики и пожелали выздоровления. Сейчас звезда чувствует себя хорошо.

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