Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» госпитализировали с пневмонией

Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.

«Всё стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», – говорится в сообщении источника.