Американского актёра Ричарда Гира (73), известного по ролям в фильмах «Красотка» и «Хатико», госпитализировали с пневмонией в Мексике. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на источники, пишет Лайф.
Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» госпитализировали с пневмонией
Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» госпитализировали с пневмонией
Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.
«Всё стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», – говорится в сообщении источника.
Гиру оказывали медпомощь всю ночь после госпитализации. В результате ему прописали антибиотики и пожелали выздоровления. Сейчас звезда чувствует себя хорошо.