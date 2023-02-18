«Сад все еще в крови, а жена все еще в шоке!»: в Вильянди мужчина вторгся на чужую территорию, мочился, бушевал и разбил машину подковой

В последнее время в Вильянди резко возросло количество краж и взломов. Несколько недель назад мы сообщали о кражах в Ууэвески в Вильянди, где местные жители были настолько встревожены, что теперь спят с клюшкой для гольфа и топором рядом с подушкой. «Страх, честно говоря, такой большой! Я боюсь, что кто-то вломится в наш дом», - поделилась Майе, которая живет в Ууэвески и боится, что ее дом станет следующей мишенью.