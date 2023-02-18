«Моя супруга услышала стук и грохот, раздававшиеся снаружи. Она спустилась вниз и крикнула из окна мужчине, который бушевал там: "Что ты делаешь, прекрати"». «Он мочился, разбрасывал вещи и разбил окно нашей машины подковой, прибывший на место происшествия полицейский патруль опросил владельца автомобиля, зафиксировал место происшествия и арестовал 53-летнего украинца, который был в алкогольном опьянении».
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«Сад все еще в крови, а жена все еще в шоке!»: в Вильянди мужчина вторгся на чужую территорию, мочился, бушевал и разбил машину подковой
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«Сад все еще в крови, а жена все еще в шоке!»: в Вильянди мужчина вторгся на чужую территорию, мочился, бушевал и разбил машину подковой
В последнее время в Вильянди резко возросло количество краж и взломов. Несколько недель назад мы сообщали о кражах в Ууэвески в Вильянди, где местные жители были настолько встревожены, что теперь спят с клюшкой для гольфа и топором рядом с подушкой. «Страх, честно говоря, такой большой! Я боюсь, что кто-то вломится в наш дом», - поделилась Майе, которая живет в Ууэвески и боится, что ее дом станет следующей мишенью.