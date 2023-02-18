Марью Карин, которую называют королевой уколов красоты, поделилась в социальных сетях милой фотографией своего сына, которому исполнилось 11 лет.
МИЛЕЙШЕСТВО! ⟩ Эстонская королева уколов красоты Марью Карин поздравила сына с Днем рождения
"Моему младшему очаровашке сегодня исполняется 11 лет. Поздравляю самого лучшего сына в мире", - пишет Марью Карин, мать четверых детей, на фотографии, опубликованной в социальных сетях.
В последнее время в жизни Карин произошло несколько счастливых событий. Недавно бизнесвумен объявила о помолвке со своим возлюбленным Мауно, с которым она вместе уже пять лет. Чтобы отметить пять лет совместной жизни, он отправился с ней в романтическое путешествие на поезде в Тарту.
Марью Карин делает эстонских женщин красивее с помощью инъекций красоты. Она обучалась косметическим процедурам в клиниках красоты в Лондоне и у врачей в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, Карин несколько раз в год совершенствует свои навыки в этой области, используя новые техники и материалы.