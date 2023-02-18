МИЛЕЙШЕСТВО! ⟩ Эстонская королева уколов красоты Марью Карин поздравила сына с Днем рождения

"Моему младшему очаровашке сегодня исполняется 11 лет. Поздравляю самого лучшего сына в мире", - пишет Марью Карин, мать четверых детей, на фотографии, опубликованной в социальных сетях.

В последнее время в жизни Карин произошло несколько счастливых событий. Недавно бизнесвумен объявила о помолвке со своим возлюбленным Мауно, с которым она вместе уже пять лет. Чтобы отметить пять лет совместной жизни, он отправился с ней в романтическое путешествие на поезде в Тарту.