Астрологический прогноз подскажет, у кого из знаков зодиака воскресенье будет спокойным, а кому стоит заняться делами, пишет Главред.
Гороскоп на 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссора
Овен
Воскресенье Овнам стоит провести в покое и посвятить свое время восстановлению. Можно мысленно планировать будущее и анализировать свою жизнь. Личная жизнь сейчас не в лучшем состоянии, однако внимание друг к другу все наладит.
Телец
По возможности стоит ограничить городской шум и отправиться на природу. Лучше всего сделать это с близкими и любимыми людьми, которые смогут понять то, о чем вам захочется поговорить. Отношения с партнером также получат глоток нового воздуха в мини-поездке.
Близнецы
Воскресенье для Близнецов будет расслабленным и спокойным, таким же будет и настроение. Несмотря на то, что сейчас очень сложно заставить себя делать что-то полезное – нужно себя переосилить и приступить к делам.
Рак
Этот день принесет Ракам много радости и любви, в этот день они, возможно, получат то, о чем давно мечтали. Стоит быть инициативным и не бояться делать первый шаг. А вот обсуждать свои планы со всеми – совершенно не стоит.
Лев
День будет благоприятным для решения вопросов здоровья и проблем в отношениях со спутником жизни. Время, которое будет уделено этим вопросам – принесет удовлетворение и положительные эмоции.
Дева
Для Дев воскресенье станет днем открытий. В голову будет приходить много идей реализации в работе. Не стоит отказываться от встречи с единомышленником в этот день, она может принести хорошие результаты для вашего пути.
Весы
Все сомнения, которые преследовали Весов на протяжении недели – нужно переосмыслить и обдумать. Для этого как раз будет достаточно времени. Если Вам покажется, что нужно сменить вектор занятости – смело сделайте это.
Скорпион
Скорпионы могут допустить крупную ошибку и что-то потерять. Для того, чтобы избежать огорчений – лучше провести этот день дома и минимизировать общение с окружающими людьми. Также стоит избегать в разговорах тем, которые вызывают слишком много эмоций.
Стрелец
Стрельцам звезды уготовили неприятный и сложный день. К сожалению, воскресенье может принести неудачи. Необходимо быть очень внимательным, чтобы не допустить фатальных ошибок и не испортить свою жизнь.
Козерог
У Козерогов будет повышенный риск необдуманных трат. В последствии они приведут к затруднительному положению, что помешает жить комфортно и спокойно. Стоит ограничиться в общении и следить за разумными тратами.
Водолей
Благоприятный день для Водолеев поможет получить ответы на давние вопросы. Что-то будет настолько хорошо складываться, что покажется магией. Однако планы Водолеев могут быть испорчены недоброжелателями, но сильно волноваться не стоит.
Рыбы
Рыбам будет сложно концентрироваться, поэтому не стоит браться за серьезные задачи, куда лучше выполнить мелкие дела, на которые всегда не хватает времени и сил. Есть вероятность ссоры с близким человеком, стоит постараться никого не обижать.