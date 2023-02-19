Гороскоп на 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссора

Овен

Воскресенье Овнам стоит провести в покое и посвятить свое время восстановлению. Можно мысленно планировать будущее и анализировать свою жизнь. Личная жизнь сейчас не в лучшем состоянии, однако внимание друг к другу все наладит.

Телец

По возможности стоит ограничить городской шум и отправиться на природу. Лучше всего сделать это с близкими и любимыми людьми, которые смогут понять то, о чем вам захочется поговорить. Отношения с партнером также получат глоток нового воздуха в мини-поездке.

Близнецы

Воскресенье для Близнецов будет расслабленным и спокойным, таким же будет и настроение. Несмотря на то, что сейчас очень сложно заставить себя делать что-то полезное – нужно себя переосилить и приступить к делам.

Рак

Этот день принесет Ракам много радости и любви, в этот день они, возможно, получат то, о чем давно мечтали. Стоит быть инициативным и не бояться делать первый шаг. А вот обсуждать свои планы со всеми – совершенно не стоит.

Лев

День будет благоприятным для решения вопросов здоровья и проблем в отношениях со спутником жизни. Время, которое будет уделено этим вопросам – принесет удовлетворение и положительные эмоции.

Дева