Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»

Правда, пока неизвестно, что послужило причиной кончины Пальцевой — ее коллеги предпочитают не распространяться об этом.

«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, „снайперов“ бы не было. Пусть здесь будут эти разные и счастливые ее фотографии», — поделились в музыкальном коллективе.