На странице «Ночных снайперов» в соцсети появилось трагическое сообщение — из жизни ушла директор музыкального коллектива Лариса Пальцева.
Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»
Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»
Правда, пока неизвестно, что послужило причиной кончины Пальцевой — ее коллеги предпочитают не распространяться об этом.
«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, „снайперов“ бы не было. Пусть здесь будут эти разные и счастливые ее фотографии», — поделились в музыкальном коллективе.
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