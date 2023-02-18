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Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»

Limon.ee
Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»
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Диана Арбенина.
Диана Арбенина. Фото: Valery Sharifulin

На странице «Ночных снайперов» в соцсети появилось трагическое сообщение — из жизни ушла директор музыкального коллектива Лариса Пальцева.

Правда, пока неизвестно, что послужило причиной кончины Пальцевой — ее коллеги предпочитают не распространяться об этом.

«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, „снайперов“ бы не было. Пусть здесь будут эти разные и счастливые ее фотографии», — поделились в музыкальном коллективе.

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