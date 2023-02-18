Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого – актриса Людмила Абрамова

Сегодня стало известно о смерти второй жены Владимира Высоцкого. Людмила Абрамова подарила легендарному музыканту двух сыновей: Аркадия и Никиту.

Высоцкий и Абрамова познакомились на съемках фильма «713-й просит посадку» в 1961 году. Людмила на тот момент училась во ВГИКе и должна была сыграть Эву Пристли, а молодой Владимир Семенович — американского морского пехотинца.

Пара несколько лет жила гражданским браком, потому что Высоцкий долго не мог оформить развод с первой женой Изой. Влюбленные расписалась лишь летом 1965 года. К тому времени Людмила родила сыновей: Аркадия в 1962 году и Никиту в 1964.

Стоит отметить, Абрамова отказалась от карьеры актрисы в пользу семьи. Позднее ее сын Никита расскажет, что маме не удавалось совмещать сцену, двух детей и своенравного мужа, поэтому она решила сконцентрировать внимание на подрастающих наследниках и супруге.