Любви все извращения покорны? 28-летний мужчина женился на воздушных шарах

28-летний Аакаш Маджумдар из Индии женился на воздушных шарах, потому что испытывает к ним влечение и сильную любовь. Об этом пишет Mirror.

«Мне нравится их присутствие и тепло. Я целую свои воздушные шары, провожу с ними много времени», — признался индиец.

Мужчина живёт в Мумбаи и держит дома огромную коллекцию шаров. По его словам, он даже спит с ними и чувствует сильную влюблённость к этим надувным «красоткам» округлых форм. Мужчина сделал предложение шарам и их молчание счёл за согласие. Теперь он всем говорит, что его сердце занято.