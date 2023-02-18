«Ему это нужно, это немного отвлекает»: Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, что предпочитает сама

По словам Зеленской, речь идет о гимнастике и ходьбе. Жена президента Украины Владимира Зеленского отметила, что это помогает ей отвлечься на какое-то время. Зеленская призналась, что плохо спит по ночам, и рассказала, что пробовала медитировать, рассчитывая, что это поможет, но медитации не дали результатов.

Первая леди Украины подчеркнула, что Зеленский также занимается спортом, отдавая предпочтение силовым тренировкам. Она подчеркнула, что "ему это нужно, это его немного отвлекает".