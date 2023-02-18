СОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Танцы у гениталий: выставка Энди Уорхола в Таллинне закрылась с особым шиком

В пятницу, 17 февраля, эклектичная многодневная выставка завершилась веселой вечеринкой прямо в ​​выставочном зале в окружении дискошара и фотографий Уорхола! Музыка, вдохновленная Уорхолом, и то, что художник слушал бы сегодня. Играли Мартин Саар и Марта Ваарик, есть разношерстная группа, среди них Кива и Ханно Соанс.