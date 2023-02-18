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СОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Танцы у гениталий: выставка Энди Уорхола в Таллинне закрылась с особым шиком

Elu24
Танцы у гениталий: выставка Энди Уорхола в Таллинне закрылась с особым шиком
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Выставка Энди Уорхола «Фабрика фотографий» открылась умопомрачительной вечеринкой, и теперь пришло время поставить точку в стиле Уорхола.

В пятницу, 17 февраля, эклектичная многодневная выставка завершилась веселой вечеринкой прямо в ​​выставочном зале в окружении дискошара и фотографий Уорхола! Музыка, вдохновленная Уорхолом, и то, что художник слушал бы сегодня. Играли Мартин Саар и Марта Ваарик, есть разношерстная группа, среди них Кива и Ханно Соанс.

Также состоялась премьера дебютного фильма Мартина Сааре «Энди Уорхол в Эстонии».

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