В группа жителей волости Мярьямаа поделились шокирующей историей о том, как неизвестные пытались проникнуть в частный дом через окно второго этажа. «Лестницу можно получить обратно в полиции!» - говорит один из домовладельцев, заметивший подозрительную активность вокруг своего дома.
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На крыше дома твоего: в Мярьямаа преступники попытались проникнуть в частный дом с помощью стремянки
На крыше дома твоего: в Мярьямаа преступники попытались проникнуть в частный дом с помощью стремянки
В социальных сетях распостраняется сообщение о том, что в Мярьямаа разгуливают бандиты. Автор сообщения рассказывает, что в четверг вечером между 21.30 и 22.00 двое мужчин пытались с помощью лестницы добраться до окна второго этажа дома. «В доме уже было темно», - говорит домовладелец, добавляя, что на этот раз их семье повезло.