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На крыше дома твоего: в Мярьямаа преступники попытались проникнуть в частный дом с помощью стремянки

Elu24
На крыше дома твоего: в Мярьямаа преступники попытались проникнуть в частный дом с помощью стремянки
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Фото: www.pexels.com

В группа жителей волости Мярьямаа поделились шокирующей историей о том, как неизвестные пытались проникнуть в частный дом через окно второго этажа. «Лестницу можно получить обратно в полиции!» - говорит один из домовладельцев, заметивший подозрительную активность вокруг своего дома.

В социальных сетях распостраняется сообщение о том, что в Мярьямаа разгуливают бандиты. Автор сообщения рассказывает, что в четверг вечером между 21.30 и 22.00 двое мужчин пытались с помощью лестницы добраться до окна второго этажа дома. «В доме уже было темно», - говорит домовладелец, добавляя, что на этот раз их семье повезло.

В тот момент, когда мужчины пытались залезть по лестнице в окно второго этажа, залаяла соседская собака, предупредив хозяина дома о ситуации. «Когда моя собака тоже залаяла в комнате, я понял, что кто-то есть на заднем дворе», - говорится в сообщении. «Двое мужчин, одеты в парки, капюшоны подняты. Мужчины были на заднем дворе и направились в сторону дома!».

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