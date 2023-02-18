На крыше дома твоего: в Мярьямаа преступники попытались проникнуть в частный дом с помощью стремянки

В социальных сетях распостраняется сообщение о том, что в Мярьямаа разгуливают бандиты. Автор сообщения рассказывает, что в четверг вечером между 21.30 и 22.00 двое мужчин пытались с помощью лестницы добраться до окна второго этажа дома. «В доме уже было темно», - говорит домовладелец, добавляя, что на этот раз их семье повезло.