Носсу, кроличья такса коричневого окраса, пропавшая в Пярну 3 февраля, до сих пор не нашла дорогу домой, несмотря на активные поиски и крупное вознаграждение. «Весь Пярну стоит на ушах, но Носсу будто испарился», - говорит Майве Скацков, которая координирует поиски собаки.
НОССУ НАЙДИСЬ! ⟩ Весь город стоит на ушах: в Пярну развернули масштабные поиски таксы
Майве Скацков, которая начала крупнейшую в Эстонии операцию по поиску домашних животных, сообщила редакции, что собака, похоже, исчезла.
Хотя за надежную зацепку была предложена большая награда - 2 000 евро. Такая мотивация, к сожалению, пока не принесла никаких результатов. «Конечно, были люди, которые давали нам подсказки и приходили за деньгами, но эти поиски ни к чему не привели», - говорит она в отчаянии.
Тем не менее, по ее словам, все без исключения подсказки были проверены. «Все улицы, где была замечена собака, были нанесены на карту. Это был целый день работы», - говорит она, объясняя историю поисков. Для сбора информации была даже создана специальная группа в Facebook «Поиски Носсу».
«Лес был прочесан с двухметровыми интервалами, так же, как ищут пропавших людей. Были прочесаны и расчищены канавы. Для обследования ландшафта использовались беспилотники и тепловизоры. Мы также использовали розыскных собак», - говорит Майве, описывая мероприятия, которые проводились в дополнение к поискам в городских районах.
Она добавляет, что было также два или три более крупных поиска, когда, образно говоря, на место происшествия прибыла половина Пярну. «Людей действительно было много, в постоянной группе около 160 человек», - говорит она, описывая толпу людей, которые все участвовали в поисках собаки.
«В прошлое воскресенье очевидец рассказал, что Носсу якобы переплыл реку Пярну. Он наблюдал за ним, пока собака не переплыла на другой берег. Затем были проведены более масштабные поиски на другом берегу реки, но также безрезультатно. Следовательно, возникло подозрение, что если Носсу действительно достиг другого берега и кто-то нашел его мокрым, то он забрал его с собой», - рассуждает Майве.
«Весь Пярну ищет, но Носсу словно испарился. Как призрачное животное - от него не осталось и следа», - говорит руководитель поисков.
Полиция не занимается поиском пропавших животных
«Мы также сделали заявление в полицию, но полиция не ищет пропавших животных», - говорит женщина, которая взяла на себя координацию всей поисковой операции в поддержку владельца Носсу.
«Наша цель - поддерживать доверие людей. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, сообщите эту информацию», - Майве снова просит о помощи всех, кто может обладать информацией, способной помочь найти собаку.
Райан Рейнсон, участковый полицейский Пярнуского отделения полиции, сообщил редакции, что хозяин Носсу заявил в полицию об исчезновении собаки 4 февраля. «Мы проверили содержание заявления и возможные намеки на то, что животное могло быть украдено. Кражу нельзя исключать, но на данный момент никаких признаков этого нет. Полиция не занимается поиском пропавших животных, но поскольку пярнуской полиции известно об исчезновении Носсу, мы, конечно, будем держать ухо востро», - сказал Рейнсон.
Поиск животных с высокой интенсивностью
Он отметил то, что хозяйка собаки предприняла очень обширные и тщательные поиски своего питомца. «Мы сочувствуем потере. Я не припомню, чтобы в Пярну раньше проводились такие масштабные поиски животных», - сказала участковый полицейский.
Рейнсон добавил, что владелец, конечно, может предложить финансовое вознаграждение нашедшему, но иногда обещание денег может повлиять на достоверность информации и привлечь людей с нечестными намерениями. «Например, они также могут воспользоваться ситуацией и начать попросить деньги за непроверенные данные», - предупредил он.
По словам Рейнсона, похвально, что владелец Носсу не потерял надежды найти своего любимца и не сбавил темпов поисков. «Вероятно, это поможет найти собаку. В Пярну информация об исчезновении Носсу дошла до многих«, - выразил надежду он.
«Я жду свою ресничку домой!».
Если кто-то в Пярну увидит коричневую таксу, похожую на Носсу, хозяйка Аврора Вахенурм рекомендует сначала сфотографировать животное, чтобы убедиться, что это ее собака. Затем следует связаться с Авророй во время слежения за собакой, чтобы она знала, в каком направлении она идет. «Нет смысла пытаться поймать его, так вы его не догоните», - инструктирует хозяйка.
Аврора отмечает, что идея о краже собаки возникла именно потому, что в ходе столь долгих и обширных поисков не было найдено никаких следов ее пребывания. «Может быть, его даже не украли, а просто кто-то взял его к себе, но информация, полученная в ходе поисков, не дошла до этого человека», - предполагает владелица.
Он благодарит всех, особенно Майве, которая пришла на помощь по первому зову. »К сожалению, все эти усилия оказались безрезультатными«, - с грустью говорит она, но не теряет надежды, что собака вернется домой.
Доброволец: поставьте себя на место Авроры...
«Я никогда раньше не слышал о таком большом поиске домашних животных. Это все очень необычно. О некоторых людях так не отзываются, как о Носсу», - добавляет Герту Яксон, которая потратила на поиски собаки две недели.
«Я и сама являюсь владельцем маленькой собаки и ставлю себя на место Авроры..... каждую ночь я ложусь спать, думая, каково это для нее и каково это для Носсу - быть потерянными», - говорит женщина, которая давно увлеклась спасением животных. «Носсу - не первая собака, которую я помогаю найти. Однако в прошлом животные быстрее воссоединялись со своими хозяевами», - говорит Герту.
Женщина говорит, что она участвует в поисках и работает в основном на основе своей интуиции. «Каждая крупица информации помогает, и тогда ты идешь в этом направлении. Определенных подсказок о том, где может находиться маленькая собака, нет. Я не думаю, что в Пярну есть автобусная остановка, где бы не было объявления», - говорит она, размышляя о масштабных поисках и надеясь, что они наконец-то принесут плоды и Носсу найдет дорогу домой.