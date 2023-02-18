НОССУ НАЙДИСЬ! ⟩ Весь город стоит на ушах: в Пярну развернули масштабные поиски таксы

Майве Скацков, которая начала крупнейшую в Эстонии операцию по поиску домашних животных, сообщила редакции, что собака, похоже, исчезла.

Хотя за надежную зацепку была предложена большая награда - 2 000 евро. Такая мотивация, к сожалению, пока не принесла никаких результатов. «Конечно, были люди, которые давали нам подсказки и приходили за деньгами, но эти поиски ни к чему не привели», - говорит она в отчаянии.

Тем не менее, по ее словам, все без исключения подсказки были проверены. «Все улицы, где была замечена собака, были нанесены на карту. Это был целый день работы», - говорит она, объясняя историю поисков. Для сбора информации была даже создана специальная группа в Facebook «Поиски Носсу».

«Лес был прочесан с двухметровыми интервалами, так же, как ищут пропавших людей. Были прочесаны и расчищены канавы. Для обследования ландшафта использовались беспилотники и тепловизоры. Мы также использовали розыскных собак», - говорит Майве, описывая мероприятия, которые проводились в дополнение к поискам в городских районах.

Она добавляет, что было также два или три более крупных поиска, когда, образно говоря, на место происшествия прибыла половина Пярну. «Людей действительно было много, в постоянной группе около 160 человек», - говорит она, описывая толпу людей, которые все участвовали в поисках собаки.