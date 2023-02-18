«У меня двое маленьких детей и жена!» ⟩ Резервисты начали получать уведомления от Сил обороны Эстонии

С Elu24 связался обеспокоенный эстонец Тармо (имя изменено - прим. ред.), который поделился скриншотом отправленного ему сообщения. По словам мужчины, электронное письмо сопровождалось вложением в формате pdf с заголовком: «Уведомление о назначении воинской должности».

«Я боюсь, что будут призваны резервисты», – отмечает мужчина, добавляя, что у него дома растут двое маленьких детей, которые не переживут, если их отец однажды уйдет из дома. «Я был так шокирован названием документа!».