Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делать

В этот день без внимания домашних животных оставлять не стоит. Нужно постараться накормить их досыта, убрать в хлеву, приласкать, показать свою заботу.

Мужчинам сегодня лучше оставаться дома. Предки верили, покидать дом, к бедам и болезням.

Следует сегодня такж держать свой дом в порядке, чтобы нечисть не могла проникнуть в него и «натворить бед».

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя отпускать со двора собак. Верили, что животное может заболеть.

Нельзя отказывать в милостыне и помощи.

Нельзя 18 февраля стричь волосы. Можно весь год провести в одиночестве.

Приметы на 18 сентября