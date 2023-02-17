Что нельзя делать 18 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Все запреты и приметы.
Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делать
Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делать
В этот день без внимания домашних животных оставлять не стоит. Нужно постараться накормить их досыта, убрать в хлеву, приласкать, показать свою заботу.
Мужчинам сегодня лучше оставаться дома. Предки верили, покидать дом, к бедам и болезням.
Следует сегодня такж держать свой дом в порядке, чтобы нечисть не могла проникнуть в него и «натворить бед».
Что нельзя делать 18 февраля
- Нельзя отпускать со двора собак. Верили, что животное может заболеть.
- Нельзя отказывать в милостыне и помощи.
- Нельзя 18 февраля стричь волосы. Можно весь год провести в одиночестве.
Приметы на 18 сентября
- Если день выдался морозным, то в ближайшее время потеплеет.
- Если в открытых водоемах и колодцах прибывает вода, то скоро потеплеет.
- Если в этот день тепло и ясно, то сильных морозов уже не будет.