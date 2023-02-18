Первая леди Украины убеждена, что о своем здоровье можно и нужно говорить открыто - вдруг ее история вдохновит кого-то позаботиться о себе, пишет Главред.
СОСТОЯНИЕ УХУДШИЛОСЬ ⟩ Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о своем здоровье, которое заметно пошатнулось с начала полномасштабной войны в Украине.
В интервью для издания Zeit Magazin под громким заголовком «Я не хочу быть жертвой», жена президента рассказала о том, как на ней отразилось полномасштабное вторжение России в Украину. С 24 февраля она покидала Киев лишь с гуманитарным или дипломатическими миссиями - остальное время оставалась в стране со своим народом.
Зеленская отметила, что война так или иначе подкосила каждого украинца, и стесняться этого не нужно. Например сама она ходит к психологу, а недавно на медицинском обследовании врач очень удивил ее диагнозом.
«Это постоянное давление делает всех в нашей стране психически и физически больными. Да, я тоже лечусь, получаю психологическую помощь. Я не думаю, что должна это скрывать. Недавно я ходила к врачу, который диагностировал плохое зрение. С ума сойти, мне сейчас 45 лет, и у меня никогда не было проблем с глазами», - говорит первая леди.
Она предполагает, что зрение у нее садится из-за постоянного контакта с гаджетами и жизни «во тьме»: «Вероятно, это потому, что мы все постоянно смотрим в свои телефоны и следим за тем, что происходит в нашей стране. Кроме того, мы уже год живем во тьме. Либо отключили электричество, либо мы в подвале».