СОСТОЯНИЕ УХУДШИЛОСЬ ⟩ Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о своем здоровье, которое заметно пошатнулось с начала полномасштабной войны в Украине.

В интервью для издания Zeit Magazin под громким заголовком «Я не хочу быть жертвой», жена президента рассказала о том, как на ней отразилось полномасштабное вторжение России в Украину. С 24 февраля она покидала Киев лишь с гуманитарным или дипломатическими миссиями - остальное время оставалась в стране со своим народом.

Зеленская отметила, что война так или иначе подкосила каждого украинца, и стесняться этого не нужно. Например сама она ходит к психологу, а недавно на медицинском обследовании врач очень удивил ее диагнозом.

«Это постоянное давление делает всех в нашей стране психически и физически больными. Да, я тоже лечусь, получаю психологическую помощь. Я не думаю, что должна это скрывать. Недавно я ходила к врачу, который диагностировал плохое зрение. С ума сойти, мне сейчас 45 лет, и у меня никогда не было проблем с глазами», - говорит первая леди.