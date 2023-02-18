ВИДЕО ⟩ «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию МУЗ ТВ

Дмитрий Нагиев несколько раз вел церемонию вручения телевизионной премии в области популярной музыки. В этом году артисту также поступило предложение, только он от него отказался. Шоумен записал видеообращение, в котором резко прошелся по МУЗ-ТВ.

Дмитрий Нагиев посмеялся не только над каналом, но и над певцами, которые номинированы. Шоумен намекнул на то, что сейчас востребованы пробивные люди, а не талантливые.