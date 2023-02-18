«Придет время, и мы наградим лучших»: Дмитрий Нагиев отказался вести премию МУЗ-ТВ и высмеял артистов.
ВИДЕО ⟩ «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию МУЗ ТВ
«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию МУЗ ТВ
Дмитрий Нагиев несколько раз вел церемонию вручения телевизионной премии в области популярной музыки. В этом году артисту также поступило предложение, только он от него отказался. Шоумен записал видеообращение, в котором резко прошелся по МУЗ-ТВ.
Дмитрий Нагиев посмеялся не только над каналом, но и над певцами, которые номинированы. Шоумен намекнул на то, что сейчас востребованы пробивные люди, а не талантливые.
«Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал 55-летний актер.
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