«Половое воспитание – это плохо, лучше тайком смотреть порносайты и притворяться хорошим семьянином. Не воспитывайте своих детей, пусть ваши дочери страдают как жены таких же мужчин! Мужчин, для которых секс – это просто опустошение труб!» – Кирсти Вальдштейн-Тиммер выразила недовольство принципами полового воспитания, которые Мартин Хельме осветил в программе Laser.
ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ ⟩ Мартину Хельме: «Как отец четырех дочерей, вы должны знать, что такое выделения из влагалища»
Гадалка Кирсти Вальдштейн-Тиммер написала мнение в Facebook о программе Laser, в которой председатель EKRE Мартин Хельме высказал свою твердую точку зрения на половое воспитание.
«Мартин Хельме и его компания – по-прежнему невероятны. Я не буду говорить ни о чем другом, но этот вопрос о половом воспитании молодежи... Это – нечто. Конечно, для чего в современном мире половое воспитание?! Давайте уберем и оставим только уроки семьи», - написала Тиммер.
Тиммер написала, что как отец четырех дочерей Мартин Хельме должен был бы знать, что такое выделения из влагалища или как мужчина может проверить себя на рак яичка. Однако, Хельме сказал: «Мне не нужно знать, я не хочу знать». Ну, Здорово. Фундаментальная тьма. Если бы человек сказал, что не знает, но хотел бы узнать, это другое... Можно чего-то не знать, это нормально, но нет! Не хочу! Отсутствие желания», – прокомментировала она высказывание Хельме в передаче.
Тиммер вспомнила свой собственный школьный урок о семье и половом воспитании.
«В седьмом классе нам нужно было подготовить семейный бюджет. Но откуда эти деньги семье взять и куда тратить – не объясняли. Конечно, двенадцатилетнему ребенку трудно вести бюджет. Как заработать эти деньги, на что потратить бюджет, тоже не учили».
По словам Тиммер, на каждом этапе какая-нибудь девочка пропускала школу, потому что случайно забеременела. «О предотвращении этого в школе не было сказано ни слова, и родители тоже мало знали об этом. В конце концов, аборт, по-мнению детей, должен был исправить ситуацию. Об этом даже не говорили вслух, стыдно!»
«И еще один крутой парень на шоу рядом с Хельме, я думаю, он тоже был отцом четверых детей, также заявил, что в сексуальном воспитании нет необходимости, это первобытный инстинкт. Каждый может! Здорово. Реклама презервативов – это от лукавого! Конечно, мы ведь занимаемся сексом только для того, чтобы завести детей», – высмеивает гадалка.
«Половое воспитание — это плохо, лучше тайком смотреть порносайты и притворяться хорошим семьянином. Не воспитывайте своих детей, пусть ваши дочери страдают как жены таких же мужчин! Мужчин, для которых секс – это просто опустошение труб! Извините», – выразила недовольство Тиммер.
К счастью, говорит она, молодежь сегодня настолько открыта и мудра, что подобное мышление больше не вбить в их головы.