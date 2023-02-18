ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ ⟩ Мартину Хельме: «Как отец четырех дочерей, вы должны знать, что такое выделения из влагалища»

Гадалка Кирсти Вальдштейн-Тиммер написала мнение в Facebook о программе Laser, в которой председатель EKRE Мартин Хельме высказал свою твердую точку зрения на половое воспитание.

«Мартин Хельме и его компания – по-прежнему невероятны. Я не буду говорить ни о чем другом, но этот вопрос о половом воспитании молодежи... Это – нечто. Конечно, для чего в современном мире половое воспитание?! Давайте уберем и оставим только уроки семьи», - написала Тиммер.

Тиммер написала, что как отец четырех дочерей Мартин Хельме должен был бы знать, что такое выделения из влагалища или как мужчина может проверить себя на рак яичка. Однако, Хельме сказал: «Мне не нужно знать, я не хочу знать». Ну, Здорово. Фундаментальная тьма. Если бы человек сказал, что не знает, но хотел бы узнать, это другое... Можно чего-то не знать, это нормально, но нет! Не хочу! Отсутствие желания», – прокомментировала она высказывание Хельме в передаче.

Тиммер вспомнила свой собственный школьный урок о семье и половом воспитании.

«В седьмом классе нам нужно было подготовить семейный бюджет. Но откуда эти деньги семье взять и куда тратить – не объясняли. Конечно, двенадцатилетнему ребенку трудно вести бюджет. Как заработать эти деньги, на что потратить бюджет, тоже не учили».