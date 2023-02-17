Синоптик Кайро Кийцак делится восхитительными фотографиями северного сияния на своей странице Facebook.
ВОЛШЕБНЫЕ ФОТО ⟩ «Неописуемое чувство, эмоции были на высоте!»: эстонский синоптик поделился потрясающими кадрами северного сияния
«Неописуемое чувство, эмоции были на высоте!»: эстонский синоптик поделился потрясающими кадрами северного сияния
В среду в Финляндии наблюдалось впечатляющее, зрелещное северное сияние.
«Вечером 15 февраля, после захода солнца, я тепло оделся и рано утром отправился к замерзшему озеру, чтобы дождаться северного сияния. Через некоторое время началось зрелище, простиравшееся до берега моря и даже до южного неба», - пишет Кайро Кийтсак, находящийся в Хапавене, Финляндия. «Это было неописуемое ощущение, эмоции были на высоте!».
«Супермощно! Завораживающе!» - восхищаются люди в комментариях к посту. «Сказочная красота... Я бы с удовольствием посмотрел на это своими глазами», - комментируют другие. «Я никогда не видел такого яркого и мощного зрелища!» написал подписчик.
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