ВОЛШЕБНЫЕ ФОТО ⟩ «Неописуемое чувство, эмоции были на высоте!»: эстонский синоптик поделился потрясающими кадрами северного сияния

«Вечером 15 февраля, после захода солнца, я тепло оделся и рано утром отправился к замерзшему озеру, чтобы дождаться северного сияния. Через некоторое время началось зрелище, простиравшееся до берега моря и даже до южного неба», - пишет Кайро Кийтсак, находящийся в Хапавене, Финляндия. «Это было неописуемое ощущение, эмоции были на высоте!».