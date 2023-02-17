«Это может случиться с каждым!» Таллиннская ведущая Катюша стала жертвой преступления в Милане

Очень быстро Екатерина поняла, что ее сумку искать никто не будет. Ведь из таких пострадавших, как она, каждый день в миланской полиции выстраивается целая очередь.

Екатерина Цапакова Фото: Из личного архива

«У меня подозрение сразу вызвали два мексиканца, которые шептались неподалеку. После местные рассказали, что у них там ларек, и полиция может быть даже в доле. Ведь, как выяснилось, из четырех камер на ларьке не работала ни одна. А полиция отказалась взять у меня фотографии паспорта и сумки», – говорит Екатерина и добавляет, что и содержимое сумки описали стражи порядка очень сухо, будто и не собирались искать.

«Пришлите копии документов на э-почту»

Каждый, кто живет в Милане, знает о постоянных кражах и особо опасных районах – это в том числе парки возле вокзалов. На очередную такую историю местные жители разводят руками и говорят: «Добро пожаловать в Милан!» Еще одна расхожая фраза: «Если ты жил в Милане и тебя ни разу не обокрали – значит, ты не жил в Милане».

«Схемы, которые тут работают, давно известны местным, говорят, здесь ежедневно находят пачки выкинутых документов», – пожимая плечами, рассказывает Екатерина, а всем всем путешественникам советует всегда перед любой поездкой высылать себе на э-почту копии документов.