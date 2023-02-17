За первые десять минут пребывания в Милане у туристки из Таллинна украли сумку с документами и ценными вещами.
«Это может случиться с каждым!» Таллиннская ведущая Катюша стала жертвой преступления в Милане
Таллиннская ведущая мероприятий Екатерина Цапакова, известная под псевдонимом Катюша, рассказала, как стала жертвой преступления за десять минут пребывания в столице мировой моды.
Сильно огорчаться Екатерина не стала, а поскольку сейчас она руководит туристическим агенством ATravel, составила список советов для туристов: что предпринять, если они окажутся в подобной ситуации, ведь, как выяснилось, от неприятностей никто не застрахован.
Это случилось в парке Milano Centrale, который расположен около Центрального железнодорожного вокзала Милана.
«Пока ждала такси, купила кофе, отвернулась на секунду посмотреть за чемоданом, а сумки уже нет, – рассказывает Екатерина. – Осталась без паспорта, денег, зарядок, айрподсов, косметики, связки ключей, самой любимой сумки и кошелька Burberry, подарка от дочери, и других важных вещей.
Никогда не думала, что со мной это случится, я так много путешествую, намного в более неспокойные точки».
Екатерина удивилась, что вот так, солнечным итальянским днем, у тебя из-под носа могут увести сумку.
В полицию очередь, почти как в Колизей
Два часа Екатерина провела в полицейском участке, где успела пообщаться с товарищами по несчастью. Только за этот промежуток времени к стражам порядка обратились шесть жертв воровства, как туристов, так и местных жителей. Итальянка со слезами рассказывала, что у нее из рук вырвали телефон. Туристка эмоционально описывала, что у нее выхватили сумку, еще у кого-то – утащили кошелек.
Очень быстро Екатерина поняла, что ее сумку искать никто не будет. Ведь из таких пострадавших, как она, каждый день в миланской полиции выстраивается целая очередь.
«У меня подозрение сразу вызвали два мексиканца, которые шептались неподалеку. После местные рассказали, что у них там ларек, и полиция может быть даже в доле. Ведь, как выяснилось, из четырех камер на ларьке не работала ни одна. А полиция отказалась взять у меня фотографии паспорта и сумки», – говорит Екатерина и добавляет, что и содержимое сумки описали стражи порядка очень сухо, будто и не собирались искать.
«Пришлите копии документов на э-почту»
Каждый, кто живет в Милане, знает о постоянных кражах и особо опасных районах – это в том числе парки возле вокзалов. На очередную такую историю местные жители разводят руками и говорят: «Добро пожаловать в Милан!» Еще одна расхожая фраза: «Если ты жил в Милане и тебя ни разу не обокрали – значит, ты не жил в Милане».
«Схемы, которые тут работают, давно известны местным, говорят, здесь ежедневно находят пачки выкинутых документов», – пожимая плечами, рассказывает Екатерина, а всем всем путешественникам советует всегда перед любой поездкой высылать себе на э-почту копии документов.
Конечно, было неприятно, что в полиции работники, уставшие от частых обращений, с иностранцами ведут себя не очень учтиво, чего не скажешь о людях в городе, каждый из которых с радостью бросается помочь.
«Так, в одном магазине добрая женщина помогла зарядить телефон и тоже подтвердила, что ежедневно здесь много краж. Нужно быть осторожными, особенно девушкам», – вспоминает Екатерина.
Спасибо, что деньгами!
«Да, Милан уже не тот, – размышляет Екатерина. – Я пожалела, что остановилась на три минуты насладиться солнцем и итальянским капуччино, а не побежала сразу в такси с чемоданами».
Даже отрицательный опыт – тоже опыт, уверена известная таллиннская ведущая. Но вместо того, чтобы огорчаться, лучше помнить: вещи не стоят того, чтобы по ним убиваться. Не зря в подобных ситуациях даже психологи рекомендуют ситуацию отпустить, а еще – быть благодарным за то, что взяли деньгами. Или что вместе с вещами у тебя забрали болезни – кому что ближе.
«Хорошо, что компьютер был в другой сумке, а ID-карта в чемодане. И телефон в пальто», – говорит Екатерина и советует всем раскладывать ценные вещи и документы по разным сумкам и карманам: не кладите все яйца в одну корзину!
В любой поездке важно помнить, что ваши вещи – это только ваша ответственность. Не надо рассчитывать на честность окружающих, бдительность прохожих или помощь полиции. И в Милане ты понимаешь это как нигде.
«В прекрасной и спокойной стране живем», – заключает Екатерина по приезде в Эстонию.