Михаил Лабковский назвал 5 неочевидных признаков низкой самооценки

По мнению самого народного психолога страны Михаила Лабковского, люди с низкой самооценкой — это прежде всего те, кто пытается быть удобным для всех и во всем. Вот как ведут себя в обществе люди, которые не ценят себя. Если вы обнаружили у себя некоторые из этих признаков, Лабковский рекомендует не отчаиваться, а работать над собой и в конце концов сделать выбор в свою пользу. В этом деле грамотный психолог — в помощь, пишет Super.