По мнению самого народного психолога страны Михаила Лабковского, люди с низкой самооценкой — это прежде всего те, кто пытается быть удобным для всех и во всем. Вот как ведут себя в обществе люди, которые не ценят себя. Если вы обнаружили у себя некоторые из этих признаков, Лабковский рекомендует не отчаиваться, а работать над собой и в конце концов сделать выбор в свою пользу. В этом деле грамотный психолог — в помощь, пишет Super.
Михаил Лабковский назвал 5 неочевидных признаков низкой самооценки
Итак, люди с очень низкой самооценкой:
1. Переживают, когда нужно выбирать – например, между поездкой к родителям или встречей с друзьями. Потому что очень боятся обидеть тех или других.
2. Много работают и мало зарабатывают. Люди с низкой самооценкой не умеют говорить «нет», в том числе на работе: вдруг коллега обидится.
3. Постоянно чувствуют усталость. Еще бы, если вместо отдыха после работы вы бросаетесь кому-то помогать, решать чужие проблемы, куда-то едете, потому что попросили, а вы согласились, «чтобы не обижать».
4. Никогда не отказывают – даже малознакомым людям. При знакомстве «удобный» человек выглядит самоотверженным и может вызвать восхищение. Но при дальнейшем общении его поведение вызывает недоумение. Возникает вопрос: неужели ему настолько нечего делать, что он бросается угождать тем, кого только что встретил?
5. Наконец, они всегда на связи. Люди с низкой самооценкой настолько боятся стать «неудобными», что буквально живут с телефоном в руках. До них всегда можно дозвониться и у них всегда есть время.
«Жаль только, что на себя его нет», – дополняет последний пункт известный психолог.