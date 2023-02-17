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УЖЕ ВЫДВИНУЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ⟩ Со своим за гамбургером: ЕС хочет избавиться от одноразовой посуды к 2030 году

Инна-Катрин Хейн
Со своим за гамбургером: ЕС хочет избавиться от одноразовой посуды к 2030 году
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Фото: Efetova Anna/Shutterstock

Европейский союз (ЕС) хочет избавиться от одноразовой посуды в ресторанах быстрого питания к 2030 году. Европейская комиссия выдвинула соответствующее предложение.

Рестораны быстрого питания в основном перешли с пластика на картон, но скоро этого будет недостаточно. Одноразовые контейнеры для еды и напитков не должны использоваться для питания в ресторанах и кафе после 2030 года, рекомендует Комиссия, сообщает yle.fi.

В ЕС количество упаковочных отходов увеличилось почти на 20 процентов в период с 2009 по 2018 год. К 2040 году Европейская комиссия хочет вернуть объемы отходов на уровень 2009 года.

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