УЖЕ ВЫДВИНУЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ⟩ Со своим за гамбургером: ЕС хочет избавиться от одноразовой посуды к 2030 году

Рестораны быстрого питания в основном перешли с пластика на картон, но скоро этого будет недостаточно. Одноразовые контейнеры для еды и напитков не должны использоваться для питания в ресторанах и кафе после 2030 года, рекомендует Комиссия, сообщает yle.fi.