УЖЕ ВЫДВИНУЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ⟩ Со своим за гамбургером: ЕС хочет избавиться от одноразовой посуды к 2030 году

Европейский союз (ЕС) хочет избавиться от одноразовой посуды в ресторанах быстрого питания к 2030 году. Европейская комиссия выдвинула соответствующее предложение.
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Со своим за гамбургером: ЕС хочет избавиться от одноразовой посуды к 2030 году
Рестораны быстрого питания в основном перешли с пластика на картон, но скоро этого будет недостаточно. Одноразовые контейнеры для еды и напитков не должны использоваться для питания в ресторанах и кафе после 2030 года, рекомендует Комиссия, сообщает yle.fi.
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