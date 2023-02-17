ГОСУДАРСТВО НЕ СОГЛАСНО ⟩ «Правительство не всегда право»: владелец MEM Cafe Элвис Брауэр выиграл суд

Жалоба касалась постановлений правительства, изданных в апреле и мае прошлого года, запрещающих клиентам находиться и передвигаться в крытом торговом или служебном помещении предприятия общественного питания, кроме как для покупки продуктов питания или оказания курьерских услуг.