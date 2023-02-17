«Давайте сделаем собственные выводы о системе», - говорит Элвис Брауэр, скандалист, вступивший в схватку с правительством. Таллиннский административный суд решил удовлетворить апелляцию общества с ограниченной ответственностью «MEM Cafés» Брауэра и обязал правительство выплатить кафе 15 евро в качестве издержек. Правительство республики, однако, обжалует это решение.
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ГОСУДАРСТВО НЕ СОГЛАСНО ⟩ «Правительство не всегда право»: владелец MEM Cafe Элвис Брауэр выиграл суд
Правительство Республики обжалует решение
«Правительство не всегда право»: владелец MEM Cafe Элвис Брауэр выиграл суд
Жалоба касалась постановлений правительства, изданных в апреле и мае прошлого года, запрещающих клиентам находиться и передвигаться в крытом торговом или служебном помещении предприятия общественного питания, кроме как для покупки продуктов питания или оказания курьерских услуг.
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