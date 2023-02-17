Разочарованный покупатель E-Lux: в интернет-магазине за ночь поднялись цены, а промокод оказался недействительным

В редакцию Elu24 обратилась обеспокоенная Катарина (имя изменено, известно редакции), которая является клиентом магазина E-Lux. Она отмечает, что давно мечтала приобрести тостер и чайник из ассортимента продукции Smeg. «Это была моя давняя мечта, чтобы однажды эти вещи оказались на моей кухне», - говорит Катарина, добавляя, что давно следит за сайтом и знает цены на продукцию наизусть.

Поскольку эти продукты по цене выше среднего, именно из-за кусачей цены Катарина не совершила покупку. «В какой-то момент я заметила, что один инфлюенсеров делится в своем Instagram кодом на скидку -25%. Я ни разу не сомневалась, что наконец-то куплю эти вещи», - говорит она, добавляя, что после добавления вещей в корзину и использования промокода оказалось, что код не работает. «Я подумала, что, возможно, сейчас все спешат купить понравившиеся товары, а интернет-магазину просто нужно время».