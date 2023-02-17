«В какой-то момент я заметила, что один из блогеров делится в Instagram промокодом на скидку -25%. Я ни разу не сомневалась, что куплю эти товары», - говорит Катарина, которая давно следит за сайтом E-Lux с целью однажды приобрести люксовые тостер и чайник по более приемлемой цене.
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Разочарованный покупатель E-Lux: в интернет-магазине за ночь поднялись цены, а промокод оказался недействительным
Дополнено комментарием магазина и TTJA
Разочарованный покупатель E-Lux: в интернет-магазине за ночь поднялись цены, а промокод оказался недействительным
В редакцию Elu24 обратилась обеспокоенная Катарина (имя изменено, известно редакции), которая является клиентом магазина E-Lux. Она отмечает, что давно мечтала приобрести тостер и чайник из ассортимента продукции Smeg. «Это была моя давняя мечта, чтобы однажды эти вещи оказались на моей кухне», - говорит Катарина, добавляя, что давно следит за сайтом и знает цены на продукцию наизусть.