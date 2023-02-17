Пэрис Хилтон – наследница знаменитой гостиничной империи «Хилтон», прославившаяся как любительница светских тусовок, «блондинка в шоколаде» и гламурная икона стиля начала 2000-х.
Самой популярной блондинке нулевых – 42! Смотри, как менялась Пэрис Хилтон
Самой популярной блондинке нулевых – 42! Смотри, как менялась Пэрис Хилтон
Обладая редкой способностью, как царь Мидас, превращать в золото все, к чему ни прикоснется, она выпускает духи, косметику, обувь и одежду, пишет книги, снимается в кино и на телевидении, записывает песни и играет диджейские сеты.
17 февраля «блондинка в шоколаде» отмечает свой День рождения! Ей исполнилось 42 года.
Смотри, как с годами менялась красотка:
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