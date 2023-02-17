ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые стильные похороны: в Лондоне селебрити попрощались с Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд она участвовала в битвах за гражданские права и за окружающую среду. Вместе с королевой Elisabetta, Соединенное Королевство теряет еще одну икону современности.

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Вивьен Вествуд умерла в конце 2022 года — печальная новость разлетелась по всему миру 29 декабря.

Несмотря на почтенный возраст — 81 год, британский модельер творила до последних дней. И поэтому ее уход стал для многих шокирующей неожиданностью. Еще одна легенда покинула эту планету.

Похороны Вивьен прошли в кругу семьи в конце января, а 16 февраля друзья и коллеги приехали почтить ее память на специальную службу, пишет Woman.