Мир моды прощался с королевой подиума и британского стиля Вивьен Вествуд.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые стильные похороны: в Лондоне селебрити попрощались с Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд она участвовала в битвах за гражданские права и за окружающую среду. Вместе с королевой Elisabetta, Соединенное Королевство теряет еще одну икону современности.
Мир простился с главной бунтаркой фэшн-индустрии. Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Эль Фаннинг устроили из панихиды по Вивьен Вествуд показ мод
Вивьен Вествуд умерла в конце 2022 года — печальная новость разлетелась по всему миру 29 декабря.
Несмотря на почтенный возраст — 81 год, британский модельер творила до последних дней. И поэтому ее уход стал для многих шокирующей неожиданностью. Еще одна легенда покинула эту планету.
Похороны Вивьен прошли в кругу семьи в конце января, а 16 февраля друзья и коллеги приехали почтить ее память на специальную службу, пишет Woman.
Уже в который раз замечаем, как сильно отличается прощание с известным человеком за границей от привычной нам панихиды . Особенно если в последний путь провожают представителя модной индустрии. Там это целая светская хроника с обзором кто во что был одет. Давайте посмотрим.