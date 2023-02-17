Вы точно допускаете эти ошибки! Как правильно использовать холодильник?

Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар объяснил, что у современных холодильников предусмотрено множество различных возможностей и функций для сохранения свежести пищевых продуктов. Тем не менее, он советует соблюдать еще некоторые рекомендации, которые помогут сохранять еду свежей еще дольше.

Выберите правильную температуру

Очевидно, что самым важным аспектом является выбор правильной температуры. Оптимальная температура составляет 3–5 градусов. У всех новых холодильников, кроме холодильников Samsung серии Bespoke, точную температуру можно устанавливать самостоятельно. Уровень 3–5 градусов является достаточно низким, чтобы замедлить рост находящихся на пищевых продуктах бактерий, и достаточно высоким, чтобы еда не пострадала от холода.

Держите еду и холодильник чистыми

Перед тем, как класть фрукты и другие продукты в холодильник, их стоит вымыть, высушить или заново упаковать в чистую упаковку. К порче еды приводят находящиеся на ней бактерии, и чем меньше их попадает в холодильник, тем дольше будет сохраняться еда.

Храните разные пищевые продукты отдельно