Каждый из нас открывает дверь своего холодильника много раз за день, однако зачастую мы совершенно не представляем, как лучше всего обеспечить долгое хранение и свежесть пищевых продуктов. Эксперт делится некоторыми советами о наиболее эффективном использовании холодильника.
Вы точно допускаете эти ошибки! Как правильно использовать холодильник?
Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар объяснил, что у современных холодильников предусмотрено множество различных возможностей и функций для сохранения свежести пищевых продуктов. Тем не менее, он советует соблюдать еще некоторые рекомендации, которые помогут сохранять еду свежей еще дольше.
Выберите правильную температуру
Очевидно, что самым важным аспектом является выбор правильной температуры. Оптимальная температура составляет 3–5 градусов. У всех новых холодильников, кроме холодильников Samsung серии Bespoke, точную температуру можно устанавливать самостоятельно. Уровень 3–5 градусов является достаточно низким, чтобы замедлить рост находящихся на пищевых продуктах бактерий, и достаточно высоким, чтобы еда не пострадала от холода.
Держите еду и холодильник чистыми
Перед тем, как класть фрукты и другие продукты в холодильник, их стоит вымыть, высушить или заново упаковать в чистую упаковку. К порче еды приводят находящиеся на ней бактерии, и чем меньше их попадает в холодильник, тем дольше будет сохраняться еда.
Храните разные пищевые продукты отдельно
Разные пищевые продукты, такие как, например, мясо и овощи, следует хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Это уменьшит распространение бактерий и не даст разным запахам распространяться и смешиваться. В холодильниках Samsung Bespoke предусмотрены отдельные зоны для хранения различных пищевых продуктов, поддерживающие, например, уровень влажности, необходимый для мяса и фруктов. Благодаря такому хранению продукты сохраняют свежесть максимально долго.
Новое и старое также храните отдельно
Новые и достаточно долго лежащие пищевые продукты также следует хранить отдельно друг от друга, чтобы находящиеся на старой еде бактерии не могли сразу же переброситься и на новую, ускоряя таким образом ее старение. Более новые пищевые продукты обычно рекомендуется класть в холодильнике на более низком уровне, так как температура там будет ниже.
Пакету молока на двери холодильника не место
Большинство людей хранят часто используемый пакет молока или другие бутылки прямо на двери холодильника, чтобы их было удобнее брать. На самом деле, с позиции максимально долгого сохранения это далеко не лучший вариант, так как в области часто открываемой двери температура регулярно колеблется. Если вы хотите, чтобы молоко сохраняло свежесть как можно дольше, то лучше всего поставить его на какую-нибудь полку в середине холодильника.