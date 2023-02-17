Пт, 17.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ТОПОРНО ⟩ «Просекко сам себя не выпьет!»: Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях

Limon.ee
«Просекко сам себя не выпьет!»: Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, на котором она показывает танцевальные движения из балета «Кармен». Однако фанаты раскритиковали танцовщицу за однообразный контент. 

 

«Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?»; «Золотая наша! Вы что нибудь другое умеете? А то одно и тоже…»; «Ох, Анастасия Юрьевна, пока вы жестоко истязаете »Кармен«, просекко сам себя не выпьет! Каждый должен заниматься своим делом», - написали фанаты. 

Ключевые слова
Наверх