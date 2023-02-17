ТОПОРНО ⟩ «Просекко сам себя не выпьет!»: Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях

«Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?»; «Золотая наша! Вы что нибудь другое умеете? А то одно и тоже…»; «Ох, Анастасия Юрьевна, пока вы жестоко истязаете »Кармен«, просекко сам себя не выпьет! Каждый должен заниматься своим делом», - написали фанаты.