Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, на котором она показывает танцевальные движения из балета «Кармен». Однако фанаты раскритиковали танцовщицу за однообразный контент.
ТОПОРНО ⟩ «Просекко сам себя не выпьет!»: Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях
«Просекко сам себя не выпьет!»: Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях
«Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?»; «Золотая наша! Вы что нибудь другое умеете? А то одно и тоже…»; «Ох, Анастасия Юрьевна, пока вы жестоко истязаете »Кармен«, просекко сам себя не выпьет! Каждый должен заниматься своим делом», - написали фанаты.