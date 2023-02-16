Жена Брюса Уиллиса с грустью сообщила: у актера диагностирована деменция

«FTD - это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить кого угодно. Для людей до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции, и поскольку получение диагноза может занять годы, FTD, вероятно, гораздо более распространен, чем мы знаем. Сегодня нет методов лечения этой болезни. Мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. Любое внимание СМИ может быть полезно для того, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований», - делится Эмма Хеминг-Уиллис.