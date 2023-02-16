Почти год Брюс Уиллис страдает от диагноза «афазия». Близкие голливудской звезды делают всё, чтобы помочь ему справиться с недугом, однако на днях появились еще более неутешительные известия.
Жена Брюса Уиллиса с грустью сообщила: у актера диагностирована деменция
Супруга 67-летнего Брюса поблагодарила фанатов за поддержку в трудное время. «Как семья мы хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за выражение любви и сострадания к Брюсу за последние десять месяцев. Поблагодарить за вашу доброту, потому что мы знаем, вы любите Брюса так же сильно, как и мы. И хотим сообщить вам последние новости», - отметила в послании Эмма, пишет Starhit.
Женщина поделилась, что после того, как им стало известно об афазии, Уиллису с каждым днем становилось все хуже. Позже специалисты дали неутешительное заключение. «Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением - это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Облегчение хотя бы в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз», - добавила мама двух дочек.
«FTD - это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить кого угодно. Для людей до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции, и поскольку получение диагноза может занять годы, FTD, вероятно, гораздо более распространен, чем мы знаем. Сегодня нет методов лечения этой болезни. Мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. Любое внимание СМИ может быть полезно для того, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований», - делится Эмма Хеминг-Уиллис.
Семья голливудского актера обращает внимание общественности на серьезную проблему. «Брюс всегда верил в использование своего голоса в мире, чтобы помочь другим и повысить осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. Мы знаем, если бы он мог, он бы хотел сегодня рассказать об этом, привлекая глобальное внимание и общаясь с теми, кто также имеет дело с этой изнурительной болезнью», - уверена Эмма.
«Брюс всегда находил радость в жизни — и помогал всем, кого он знает. Мир увидел, что чувство заботы возвращается к нему и ко всем нам. Мы были так тронуты любовью, которую вы все разделили к нашему дорогому мужу, отцу и другу в это трудное время. Ваше постоянное сострадание, понимание и уважение позволят нам помочь Брюсу жить как можно более полноценной жизнью», - заключила жена Брюса от лица Деми Мур и всех его дочерей: Румер, Скаут, Таллулы, Мейбл и Эвелин.