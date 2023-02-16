Вы удивитесь! Когда самый большой спрос на проституток и порно?

Исследователи из Пенсильвании изучили статистику Google, уделив при этом особое внимание запросам со словами «ХХХ», «порно», «клубничка» и другим специфическим названиям по этой тематике.

Выяснилось, что интерес к порнографическим видео, картинкам и рассказам был неравномерным. За последние 5 лет прослеживаются как подъемы, так и спады, которые чередуются между собой с шестимесячным интервалом.

Такая же самая ситуация прослеживалась и в запросах об услугах «жриц любви». Интересно, что крупнейшие сайты знакомств сообщают о таких самых сезонных всплесках трафика. Наибольший интерес интернет-пользователями проявляется в июне и в декабре.

Результаты исследования опубликовали в Archives of Sexual Behaviour. Они полностью совпадают с итогами предыдущих исследований, которые демонстрировали сезонное увеличение рождаемости, продажи презервативов, половых инфекций и абортов. Однако ученые пока не могут научно обосновать данное явление.