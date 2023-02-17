«Теперь собачатина от MUKI наконец-то доступна в первом ресторане», – говорится в недавнем сообщении на странице MUKI в Facebook, где в начале нового года было обещано запустить 100-процентно органическое собачье мясо.
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ГАВ-ГАВ ⟩ Уже можно пробовать: MUKI объявили о старте продаж собачатины
Уже можно пробовать: MUKI объявили о старте продаж собачатины
«Важные новости! MUKI наконец-то можно купить в первой закусочной! Если вы окажетесь в Хельсинки, обязательно попробуйте», - объявляет MUKI на своей странице в Facebook, созданной в конце прошлого года для продвижения 100% органического мяса собак.