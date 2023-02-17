КРИМИНАЛЬНЫЙ ВИЛЬЯНДИ ⟩ «Он сказал мне несколько слов по-русски»: мужчина в капюшоне преследовал эстонку и довел до паники

Elu24 связался с 56-летней женщиной, проживающей в Вильянди, которая в среду утром по дороге на работу испытала сильное потрясение. «Мой рабочий день начинается в 6 часов утра, а из дома я выхожу в 5 часов, чтобы успеть на автобус», - рассказала Тийна (имя изменено - ред.), добавив, что, проходя мимо парка рядом с вильяндиской школой, она заметила курящего мужчину, который ее напугал.