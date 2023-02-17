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КРИМИНАЛЬНЫЙ ВИЛЬЯНДИ ⟩ «Он сказал мне несколько слов по-русски»: мужчина в капюшоне преследовал эстонку и довел до паники

Крислин Метсанурм
, репортер
«Он сказал мне несколько слов по-русски»: мужчина в капюшоне преследовал эстонку и довел до паники
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Фото: Elmo Riig/Pexels.com

«Его капюшон был натянут на глаза, он сказал мне несколько слов по-русски, но я не смогла их понять», - рассказала 56-летняя женщина, всю жизнь прожившая в Вильянди, которая испытала шок, идя рано утром в среду из дома на работу.

Elu24 связался с 56-летней женщиной, проживающей в Вильянди, которая в среду утром по дороге на работу испытала сильное потрясение. «Мой рабочий день начинается в 6 часов утра, а из дома я выхожу в 5 часов, чтобы успеть на автобус», - рассказала Тийна (имя изменено - ред.), добавив, что, проходя мимо парка рядом с вильяндиской школой, она заметила курящего мужчину, который ее напугал.

«Я сразу же притянула к себе сумочку!»

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