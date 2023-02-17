Раскаялся и осознал: мужчина, укравший в Харьюмаа инструменты на сумму почти 50 000 евро – наказан

Прокуратура Северного округа обвиняет 32-летнего Сандера Кадарика в систематических кражах в Таллинне и Харьюмаа, большинство из которых было совершено со взломом. По словам прокурора Лауры Лийсы Мёльдер, Кадарик, который прошлым летом обычно воровал инструменты и оборудование со строительных площадок, причинил ущерб 18 потерпевшим. В уголовном деле фигурируют 14 гражданских исков, по которым Кадарику придется выплатить более 46 000 евро.