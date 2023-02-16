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ТРЕНИРОВКИ НА ПАУЗУ? ⟩ Финно-эстонская красотка с сочными ягодицами пожаловалась на проблемы со здоровьем

Sten Talivee
Финно-эстонская красотка с сочными ягодицами пожаловалась на проблемы со здоровьем
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Фото: Erna Husko Instagram

Уроженка Эстонии, персональный тренер и блогер Эрна Хуско сообщила своим подписчикам, что она получила печальные новости от врачей: «Все это так болезненно», - поделилась Хуско своей историей в Instagram.

В ноябре 2022 года Elu24 писал, что широкая известность Эрны Хуско привела к тому, что она не может передвигаться по Финляндии без личного охранника. Теперь финская фитнес-икона эстонского происхождения рассказала своим подписчикам, что уже давно испытывает неприятные проблемы со здоровьем.

«Мое колено находится в очень плохом состоянии. Недавно я сделала еще одно МРТ, и мне приходится каждый день бороться с болью и дискомфортом в ноге», - объясняет Эрна. Она признается, что должна была обратиться к физиотерапевту по поводу своего колена в январе этого года, но из-за быстрого темпа жизни она до сих пор не сделала этого.

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