ТРЕНИРОВКИ НА ПАУЗУ? ⟩ Финно-эстонская красотка с сочными ягодицами пожаловалась на проблемы со здоровьем

В ноябре 2022 года Elu24 писал, что широкая известность Эрны Хуско привела к тому, что она не может передвигаться по Финляндии без личного охранника. Теперь финская фитнес-икона эстонского происхождения рассказала своим подписчикам, что уже давно испытывает неприятные проблемы со здоровьем.

«Мое колено находится в очень плохом состоянии. Недавно я сделала еще одно МРТ, и мне приходится каждый день бороться с болью и дискомфортом в ноге», - объясняет Эрна. Она признается, что должна была обратиться к физиотерапевту по поводу своего колена в январе этого года, но из-за быстрого темпа жизни она до сих пор не сделала этого.