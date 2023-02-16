Обогатитесь или разоритесь? Гороскоп финансов на март

Рак

Некоторое разочарование в своих коллегах, начальстве или месте работы может не давать вам спать по ночам. Не позволяйте этим мимолетным эмоциям отвлекать вас от того, что должно быть месяцем продвижения вперед! Растите профессионально, интеллектуально и материально, пока время для этого есть. Космос помогает вам каким-то непостижимым образом. Проведите время со своим профессиональным наставником или просто мудрым коллегой — это будет полезно. В предыдущем месяце вам предстояло пережить много взлетов и падений, но этот месяц будет другим. Ваши приоритеты будут расставлены правильно благодаря пониманию того, чего от вас ждут окружающие.

Лев

Ожидайте путешествий, встреч с новыми людьми и совершенно нового списка требований от каждого из них. Будьте усердны в своей работе и верьте, что вы выдержите любые испытания. Хотя ваш работодатель, возможно, и не нагрузит вас больше, чем вы можете осилить, достойный бонус в виде повышения по службе или в зарплате не заставит себя ждать, если вы проявите себя с лучшей стороны. Если у вас есть хорошие навыки общения с людьми, используйте их для заключения новых деловых партнерств и соглашений, а если нет — приобретите их.

Дева