Обогатитесь или разоритесь? Гороскоп финансов на март
Овен
Хотя в этом месяце, возможно, не будет большого движения вперед на фронте доходов, появится ощущение, что ситуация изменилась, а также растущее чувство предвкушения. К моменту вступления в новый месяц Уран, последняя из четырех планет, начавших год в ретроградном движении, перейдет в директное и будет находиться в прямом движении всего девять дней. Как медленной внешней планете Урану потребуются недели, если не месяцы, чтобы набрать скорость, но время — это то, чего у вас в избытке. Однако именно директный разворот Меркурия в вашем секторе карьеры и их дружественный аспект дают зеленый свет благополучному финансовому и профессиональному году.
Телец
Хотя Марс покинет ваш сектор доходов только в конце марта, после того, как в прошлом месяце закончилась его самая продолжительная за последние восемь десятилетий ретроградная фаза, планета-воин уже в начале месяца готова открыть перед вами новые перспективы. Более двух месяцев, которые Марс провел в ретроградном движении, дали вам возможность проследить свои шаги, извлечь уроки из прошлого и убедиться, что ни один шанс не упущен. Вы знаете, в каком направлении вам следует двигаться, чтобы укрепить свое финансовое благополучие. Первую часть месяца посвятите тактике и стратегии, а вторую — решительным действиям и риску.
Близнецы
В это время вы можете быть удивлены тем, что у вас будут более близкие отношения с людьми, находящимися на расстоянии тысяч километров, чем с теми, кто находится рядом с вами дома или на работе. В это время благоприятны дальние и зарубежные деловые соглашения, которые могут способствовать вашему продвижению по выбранному пути в карьере и финансах. Вас ожидает большое количество деловых поездок или международных переговоров, и все это в итоге увенчается впечатляющей финансовой выгодой.
Рак
Некоторое разочарование в своих коллегах, начальстве или месте работы может не давать вам спать по ночам. Не позволяйте этим мимолетным эмоциям отвлекать вас от того, что должно быть месяцем продвижения вперед! Растите профессионально, интеллектуально и материально, пока время для этого есть. Космос помогает вам каким-то непостижимым образом. Проведите время со своим профессиональным наставником или просто мудрым коллегой — это будет полезно. В предыдущем месяце вам предстояло пережить много взлетов и падений, но этот месяц будет другим. Ваши приоритеты будут расставлены правильно благодаря пониманию того, чего от вас ждут окружающие.
Лев
Ожидайте путешествий, встреч с новыми людьми и совершенно нового списка требований от каждого из них. Будьте усердны в своей работе и верьте, что вы выдержите любые испытания. Хотя ваш работодатель, возможно, и не нагрузит вас больше, чем вы можете осилить, достойный бонус в виде повышения по службе или в зарплате не заставит себя ждать, если вы проявите себя с лучшей стороны. Если у вас есть хорошие навыки общения с людьми, используйте их для заключения новых деловых партнерств и соглашений, а если нет — приобретите их.
Дева
Между вами и стабильным финансовым положением или успехом в бизнесе может существовать потенциальная или реальная угроза. В это время вы должны быть бдительны как никогда, чтобы преодолеть негатив, который может устремиться к вам уже сейчас. Несмотря на то что будущее может показаться бесперспективным, рядом всегда любимые люди, на которых вы можете опереться, когда это потребуется. Тесная связь с любимыми людьми позволит вам чувствовать себя увереннее, так что не стесняйтесь просить о помощи.
Весы
Сейчас самое время сосредоточиться на коллективных, а не личных амбициях и перспективах. Да, у вас есть потребность в самоутверждении, но, объединившись в команду с другими людьми, вы добьетесь гораздо большего в этом месяце. Это период перемен для вас; то, как вы общаетесь со своими коллегами и клиентами, может измениться из-за какого-то недавнего события. Потребуется время, чтобы усвоить новую стратегию, но в дальнейшем это принесет только новые перспективы и значительную прибыль.
Скорпион
Некоторое умственное напряжение или финансовые трудности в это время будут вызывать у вас больший стресс, чем вам хотелось бы. Опоздания или задержки платежей, чеков, пособий или зарплат приведут к куче мелких неурядиц. По возможности не опаздывайте с выплатами другим — так вы сможете рассчитывать на своевременную оплату за оказанные услуги. Посылая положительную энергию и облегчая жизнь других, вы получите то же взамен.
Стрелец
Этот месяц дает возможность избавиться от того, что вам не подходит. Это касается и устаревших методов работы или бизнес-стратегий, и лишних мелких трат. Когда вы отсекаете ненужное, вам гораздо легче сосредоточиться на главном. Вы будете чувствовать себя вдохновленными и готовыми пойти на риск. Это отличное время для того, чтобы заняться тем творческим проектом, который вы откладывали до подходящего момента. Деньги придут не сразу, но вы поймете, что двигаетесь в верном направлении.
Козерог
После долгого периода, когда вы были слишком консервативны в подходе к заработку, новая спонтанность и готовность идти на риск могут вас удивить впечатляющими результатами. Если вы хотели попросить о повышении зарплаты, предложить свою идею или даже открыть собственный бизнес, подготовьтесь и озвучьте свои намерения. Не игнорируйте новые идеи, которые посетят вас в это время, даже если они кажутся безумными.
Водолей
Вам следует избегать любых рискованных и сомнительных моделей обогащения и инвестирования, которых вы обычно избегаете, но в этот период они могут вас соблазнить. Ваш дом или офис может нуждаться в ремонте или даже переоборудовании, что поможет вам выйти из нынешнего спада. Изменение обстановки может оказать большое влияние на ваш подход к работе и отразиться на ваших доходах. Вы будете строить планы, обдумывать, как стать по-настоящему счастливыми от работы, которую вы делаете, и вас посетит несколько перспективных идей.
Рыбы
Поиск себя может оказаться довольно сложной задачей, поэтому не бойтесь вероятной растерянности, которую вам предстоит испытать. Финансы для вас далеко не на первом месте в предстоящем месяце, но все же не стоит игнорировать материальный мир в процессе своего духовного роста. Это время для того, чтобы сделать все, что в ваших силах, чтобы почувствовать себя ближе к семье и друзьям, построить и сохранить свой собственный прочный фундамент, который обязан включать в себя и финансовое благосостояние.