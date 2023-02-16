Как привлечь удачу 17 февраля и что нужно обязательно сделать в доме, чтобы все неприятности «выгнать».
Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать
Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать
Обычно на 17 февраля выпадали очень крепкие морозы. Поэтому в этот день старались не выходить из дома лишний раз.
Хозяйки старались начинать заготавливать рассаду помидор.
Также старались готовить вкусную выпечку и провести день с родными. Можно было убирать, стирать и выбрасывать старые вещи.
Верили, что уборка в доме поможет «выгнать» неприятности из дома.
Что нельзя делать 17 февраля
- Нельзя 17 февраля одевать яркую одежду. Считалось, что это может принести большие неудачи.
- Нельзя 17 февраля громко смеяться, шуметь, веселиться.
- Нельзя 17 февраля ходить в баню, стричься, а также стричь ногти. Вместе с ними можно лишиться счастья и благополучия.
- Нельзя 17 февраля женщинам лениться. Это может неблагоприятно повлиять на личную жизнь.
- Нельзя 17 февраля ходить в лес.
- Нельзя 17 февраля трогать бездомных собак. Можно беду привлечь.
Приметы на 17 февраля
- Если туман стелется низко по земле, то будет оттепель, возможен снегопад.
- Если побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз, то к потеплению.
- Если волки воют неподалёку от селений и домов, то к сильным морозам.
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