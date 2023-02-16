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Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать
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Зимняя птичка. Иллюстративное фото.
Зимняя птичка. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

Как привлечь удачу 17 февраля и что нужно обязательно сделать в доме, чтобы все неприятности «выгнать».

Обычно на 17 февраля выпадали очень крепкие морозы. Поэтому в этот день старались не выходить из дома лишний раз.

Хозяйки старались начинать заготавливать рассаду помидор.

Также старались готовить вкусную выпечку и провести день с родными. Можно было убирать, стирать и выбрасывать старые вещи.

Верили, что уборка в доме поможет «выгнать» неприятности из дома.

Что нельзя делать 17 февраля

  • Нельзя 17 февраля одевать яркую одежду. Считалось, что это может принести большие неудачи.
  • Нельзя 17 февраля громко смеяться, шуметь, веселиться.
  • Нельзя 17 февраля ходить в баню, стричься, а также стричь ногти. Вместе с ними можно лишиться счастья и благополучия.
  • Нельзя 17 февраля женщинам лениться. Это может неблагоприятно повлиять на личную жизнь.
  • Нельзя 17 февраля ходить в лес.
  • Нельзя 17 февраля трогать бездомных собак. Можно беду привлечь.

Приметы на 17 февраля

  • Если туман стелется низко по земле, то будет оттепель, возможен снегопад.
  • Если побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз, то к потеплению.
  • Если волки воют неподалёку от селений и домов, то к сильным морозам.
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