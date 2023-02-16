ПОСЛЕДНИЕ ФОТО ⟩ «Cамая желанная женщина 1970-х» Ракель Уэлч выглядела счастливой и улыбающейся на снимках папарацци

На фотографиях, сделанных в июле 2022 года, видно, что Уэлч идет в салон красоты в Беверли-Хиллз, любимый среди местных богачей. Уэлч улыбнулась фотографам и выглядела очень веселой.

Final photos of Raquel Welch show Hollywood siren going for manicure https://t.co/jdBvgfIy8I pic.twitter.com/6vUqbhjfg7 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 16, 2023

Эксклюзивные фотографии, сделанные прошлым летом, позволили заглянуть в повседневную жизнь Уэлч, поскольку она редко появлялась на публике после эпохи своего расцвета. Daily Mail пишет, что в последний раз она появлялась перед камерой издания в сентябре 2021 года, что было впервые почти за два года.

Актриса, которая умерла в возрасте 82 лет, была секс-символом и одной из самых востребованных женщин-звезд 60-х и 70-х годов. Ее карьера началась с фильма «Фантастическое путешествие», после которого она быстро стала одной из самых востребованных лиц в киноиндустрии. Ракель получила «Золотой глобус» за роль в «Трех мушкетерах» в 1974 году. За свою карьеру Уэлч снялась более чем в 30 фильмах и почти в 50 телесериалах.

Уэлч вошла в Топ-100 самых сексуальных звезд Empire в 1995 году. Также была на третьем месте рейтинга Playboy по 100 кино-секс-символов 20-го века.